200 bin lira değerindeki çantası çalındı! Şarkıcı Günsu İnce’ye hırsızlık şoku! O anlar anbean kamerada...

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Beyoğlu Karaköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşamüstü 3 arkadaşı ile birlikte bir balık restoranına gelen şarkıcı Günsu İnce, çantasını içerisinde değerli eşyaları olan yaklaşık 200 bin liralık çantasını oturduğu sandalyeye astı.
İnce arkadaşlarıyla sohbet ettiği esnada gelen şapkalı ve gözlüklü 3'ü kadın 4 şahıs, çevrede dolaşmaya başladı.
Bir süre sonra şahıslardan 3'ü dinlemek için masaya oturan garsonun yanına giderek oyalamaya başladı.
O esnada diğer şahıs kadının çantasını kaşla göz arasında çaldı. Olayın ardından şahıslar restorandan uzaklaşırken, çantasının yerinde olmadığını fark eden İnce, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. İnce ise emniyete giderek ifade verdikten sonra şahıslar hakkında şikayette bulundu. Şikayetin üzerine çalışma yapan polis, şahısları yakalamak için çalışma başlattı.