200 bin lira değerindeki çantası çalındı! Şarkıcı Günsu İnce’ye hırsızlık şoku! O anlar anbean kamerada...

"ÇANTAM BAYAĞI DEĞERLİYDİ"

İnce, "Olay gündüz vakti oluyor biz saat 18.00 gibi fark ettik. Sigaramı almak için çantama döndüm. Bir baktım ki yok. Masanın altında bakıyorum yani ya lavaboda sandım gittim baktım ve yok. İzleyince çalındığını gördük. Başkaları mağdur olmasın istiyorum. Emekli maaşı olan olabilir, çok yazık ve bu kadar kolay olması gerçekten üzücü. Çantam bayağı değerliydi. Çantam, cüzdanım, saatimin kayışı vardı. Parfümüm ve nakit param vardı. Gülüyorum çünkü sinirlerim çok bozuldu" ifadelerini kullandı.