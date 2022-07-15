Bu akşam televizyonda neler var? Hangi diziler yayımlanacak? 15 Temmuz 2022 Cuma TV yayın akışı

BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR?
15 Temmuz 2022 Cuma TV saatler 20:00'ı gösterdiğinde ATV ekranlarında reyting rekortmeni program Kim Milyoner Olmak İster yer alıyor. TV8 ekranlarında ise MasterChef yeni bölümüyle yayınlanacak. İşte kanal kanal yayın akışı...
15 TEMMUZ 2022 CUMA TV YAYIN AKIŞI
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Oskar Çöllerde
11:10 Sadık Dostum
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Bizim Hikaye
16:10 Oskar Çöllerde
16:35 Türkler Geliyor
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
Kanal D yayın akışı
08:30 Afili Aşk
10:00 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Ortası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:15 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Çember: Gün Doğmadan
Star TV yayın akışı
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:30 Benim Tatlı Yalanım
12:45 Erkenci Kuş
15:45 Menajerimi Ara
18.30 Star Haber
20:00 Ah Nerede