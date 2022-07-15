93 kilo veren Pelin Öztekin’den bikinili poz geldi! Son halini gören inanamadı! Hem farklı tarzı hem de fit haliyle olay oldu
93 kilo veren Pelin Öztekin'den bikinili poz geldi! Geçen yıl vefat eden merhum sanatçı Rasim Öztekin'in kızı olan Pelin Öztekin, 2014 yılında mide ameliyatı olmuş ve 6 ayda 93 kilo vererek 60 kiloya ulaşmıştı. Fazla kilolarından kurtulduktan sonra fit bir görünüme karışan ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişti. Özellikle tatil pozlarıyla dikkat çeken Öztekin, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Soluğu Bodrum'da alan ünlü oyuncu, bikinisi ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyal medyayı aktif kullanan Öztekin'in paylaşımları kısa sürede gündem olurken ünlü oyuncu hem tarzı hem de fit haliyle dikkat çekti. İşte Pelin Öztekin'in o paylaşımı...
15.07.2022 17:57 - Son Güncelleme: 15.07.2022 17:57
Geçen yıl vefat eden merhum sanatçı Rasim Öztekin'in kızı olan Pelin Öztekin, "Çok Güzel Hareketler Bunlar" programıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu.
Kariyerindeki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Pelin Öztekin, 2014 yılında mide ameliyatı olmuştu.