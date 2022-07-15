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Dilara Aksüyek'ten denizin içinden mayosuyla deniz tuzlu pozlar 'fotolar için sayfama beklerim' Sokağa sütyenle çıkan Dilara

İstanbullu Gelin adlı diziyle kariyerinde büyük bir yükselişe geçen Dilara Aksüyek son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Arka Sokaklar'ın Tekin'i olarak tanıdığımız Onur Bay ile yaşadığı aşkla çok konuşulan sonrasında adı Hakan Sabancı'yla anılan Dilara Aksüyek, tatilinden fotoğraflar paylaşıyor şu sıralar sık sık. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu, denizin içinden mayosuyla poz verdi.

15.07.2022 17:16 - Son Güncelleme: 15.07.2022 17:16
Dilara Aksüyek’ten denizin içinden mayosuyla deniz tuzlu pozlar ’fotolar için sayfama beklerim’ Sokağa sütyenle çıkan Dilara

Son olarak rol aldığı Baba dizisiyle büyük çıkış yakalayan güzel oyuncu Dilara Aksüyek, son dönemlerde hem işiyle hem de özel hayatıyla adından sıkça bahsettiriyor.

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Dilara Aksüyek’ten denizin içinden mayosuyla deniz tuzlu pozlar ’fotolar için sayfama beklerim’ Sokağa sütyenle çıkan Dilara

Güzel oyuncu Dilara Aksüyek, İlk rolü 2012 yılında 'Evlerden Biri' dizisindeki 'Filiz' karakteri olan, sonrasında 'Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de 'Mahfiruze Sultan'ı ve 'İstanbullu Gelin'de 'İpek Boran'ı canlandırarak adını geniş kitlelere duyurmuştu.

Dilara Aksüyek’ten denizin içinden mayosuyla deniz tuzlu pozlar ’fotolar için sayfama beklerim’ Sokağa sütyenle çıkan Dilara

34 yaşındaki ünlü isim, kendisi gibi oyuncu olan Arka Sokaklar'ın yıldızı Onur Bay ile aşk yaşamıştı.

Dilara Aksüyek’ten denizin içinden mayosuyla deniz tuzlu pozlar ’fotolar için sayfama beklerim’ Sokağa sütyenle çıkan Dilara

GAZETECİLERE SİTEM ETTİ

Daha önce de ayrılan, ancak üç hafta sonra tekrar bir araya gelen ikili, bu kez birlikteliklerini kesin olarak bitirmişti.
Ayrılığın ardından Cihangir'de işletmeci Erken Şen ile görüntülenen oyuncu, "Neden benimle konuşmadan görüntü alıyorsunuz?" diyerek, gazetecilere sitem etmiş; ikilinin yeni bir aşka yelken açtığı konuşulmuştu.

Dilara Aksüyek’ten denizin içinden mayosuyla deniz tuzlu pozlar ’fotolar için sayfama beklerim’ Sokağa sütyenle çıkan Dilara

Hakında çıkan söylentilere sosyal medya hesabından yanıt veren Aksüyek, "Hayatımda biri olduğunda bunu hiçbir zaman saklamadım. Olursa yine haberiniz olur. Sevgiler" ifadelerini kullanmıştı.

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