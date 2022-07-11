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    • Magazin
    • 12.07.2022 09:54
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    • 12.07.2022 09:55
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    Survivor Ogeday'dan yeni proje! Herkesi ters köşe yapacak! Partneri de belli oldu! Yasak aşkın ortasında kalacak

    Kanal D’nin, yakında izleyicisi ile buluşmaya hazırlanan dizisi “O Kız” ın oyuncu kadrosunun neredeyse tamamı ortaya çıktı. Başrolde Survivor Ogeday'ın yer alması herkesi şaşırttı. TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasıyla adını duyuran Ogeday Girişken iddialı bir dizide başrol oynamaya hazırlandığı öğrenildi. Hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken dizide yakışıklı oyuncuya kimin partner olacağı da belli oldu. İşte detaylar...

    Survivor Ogeday geri dönüyor!

    Survivor kadrosunda yer alan Ogeday Girişken oyuncu kişiliğiyle de tanınıyor. Yarışma sonrası yönünü yeni projelere çeviren Girişken'in rol alacağı dizisi belli oldu. Kanal D'nin Focus Film imzalı "O Kız" dizisiyle el sıkışan yakışıklı oyuncu oynayacağı karakter herkesi dumura uğratacak.

    OGEDAY GİRİŞKEN O KIZ ADLI DİZİDE BAŞROL OYNAYACAK!

    Yönetmenliğini Özlem Günhan'ın üstlendiği O Kız dizisinin senaryosunu ise Sırma Yanık kaleme alıyor. Ay sonunda sete çıkması beklenen dizinin ağustos ayında yayınlanması planlanıyor.

    Dizide Ogeday Girişken, Ozan adlı internet fenomenini canlandırıyor. Bağlı olduğu ajansın evli patroniçesi Sitare Arkın'la da ilişkisi olan Ozan karşısına çıkan evin temizlikçisi Zeynep ile alt üst oluyor.

    ERKAN PETEKKAYA DA DİZİDE!

    Dizide Ogeday Girişken'in partneri Zeynep'i genç yıldız Dilin Döğer canlandıracak. Ünlü aktör Erkan Petekkaya Zeynep'in çocuk zekasında olan babası Kadir'e hayat verecek.

    Dizide ayrıca Ayten Uncuoğlu, Orhan Kılıç, Asiye Dinçsoy, Zeynep Sönmez, Münire Apaydın gibi birbirinden güçlü oyuncular var. "O Kız" dizisinde Sitare Arkın'a hayat verecek oyuncu ise henüz netleşmedi.

        OGEDAY GİRİŞKEN KİMDİR?

        Ogeday Girişken 27 Nisan 1992 yılında Adana'da dünyaya geldi. Fenerbahçe'de kürek spor dalında lisanslı bir sporcu olan Ogeday Girişken 2017 yılında katıldığuı Survivor yarışmasını 1. olarak tamamladı. Survivor'da yer almasının ardından oyunculuk kariyerine adım atan Ogeday Girişken Survivor 2022 All Star kadrosunda yer aldı.

        Ogeday Girişken 1992 yılında Adana şehrinde doğdu ve beraberinde eğitim hayatına orada devam etti. Marmara Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünü okumaya hak kazandı. Daha sonrasında lisans eğitimini tamamladı. Sporcu kimliği ile sık sık adından söz ettiren Ogeday o yıllarda da ilgililer tarafından dikkat topladı ve beraberinde kürek sporu dalında Fenerbahçe'de lisanslı bir sporcu olarak on yıl kadar kürek takımında yer aldı.

        Dünya sıralamalarına adını kazıyan Ogeday Girişken 2017 yılında Survivor 2017 yarışmasına katıldı. Yarışmanın başlamasının ardından Ogeday gerek karakteri ile gerek parkurlardaki performansı ile kısa zamanda bir adım öne geçmeyi başardı ve o sezonun şampiyonu oldu. Dünya çapında gerçekleşen Litvanya' da gerçekleşen U-23 Kürek Şampiyonası' nda yarışmayı 8. sırada tamamladı. Ogeday Girişken, 2018 yılında Bir Litre Gözyaşı dizisinde "Teoman" karakteriyle oyunculuk hayatına adımını attı. Daha sonra 2019 yılında Savaşçı dizisinde "Astsubay Çavuş Demir Döğer" karakterini canlandırdı.

        OGEDAY GİRİŞKEN DİZİLERİ

        2018 Bir Litre Gözyaşı (Teoman)

        2019-2020 Savaşçı (Astsubay Çavuş Demir Döğer)

        2021 Sihirli Annem (Yavuz) (Exxen)

        2021 Aşk 101 (Namık) (Netflix)

        2021 Alparslan: Büyük Selçuklu (Çortunel)
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        Haberler Magazin Survivor Ogeday'dan yeni proje! Herkesi ters köşe yapacak! Partneri de belli oldu! Yasak aşkın ortasında kalacak
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