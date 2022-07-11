Survivor Ogeday'dan yeni proje! Herkesi ters köşe yapacak! Partneri de belli oldu! Yasak aşkın ortasında kalacak

Survivor kadrosunda yer alan Ogeday Girişken oyuncu kişiliğiyle de tanınıyor. Yarışma sonrası yönünü yeni projelere çeviren Girişken'in rol alacağı dizisi belli oldu. Kanal D'nin Focus Film imzalı "O Kız" dizisiyle el sıkışan yakışıklı oyuncu oynayacağı karakter herkesi dumura uğratacak.
OGEDAY GİRİŞKEN O KIZ ADLI DİZİDE BAŞROL OYNAYACAK!
Yönetmenliğini Özlem Günhan'ın üstlendiği O Kız dizisinin senaryosunu ise Sırma Yanık kaleme alıyor. Ay sonunda sete çıkması beklenen dizinin ağustos ayında yayınlanması planlanıyor.
Dizide Ogeday Girişken, Ozan adlı internet fenomenini canlandırıyor. Bağlı olduğu ajansın evli patroniçesi Sitare Arkın'la da ilişkisi olan Ozan karşısına çıkan evin temizlikçisi Zeynep ile alt üst oluyor.
ERKAN PETEKKAYA DA DİZİDE!
Dizide Ogeday Girişken'in partneri Zeynep'i genç yıldız Dilin Döğer canlandıracak. Ünlü aktör Erkan Petekkaya Zeynep'in çocuk zekasında olan babası Kadir'e hayat verecek.
Dizide ayrıca Ayten Uncuoğlu, Orhan Kılıç, Asiye Dinçsoy, Zeynep Sönmez, Münire Apaydın gibi birbirinden güçlü oyuncular var. "O Kız" dizisinde Sitare Arkın'a hayat verecek oyuncu ise henüz netleşmedi.