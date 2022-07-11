Zehra'nın biricik aşkıydı! Çağlar Ertuğrul'a veda! Teşkilat dizisinden ayrılacağı ortaya çıktı! Yeni başrol geliyor akılları baştan alacak

ÜNLÜ OYUNCU BAŞROLÜ BIRAKIYOR...

Dizinin Serdar'ı Çağlar Ertuğrul'un projeye devam edip etmeyeceği ise merak konusuydu. Birinci sezon sonunda diziden ayrılma kararı aldığını ekiple paylaşan Ertuğrul için uçak kazası sahnesi yazılmıştı. Yapım şirketiyle görüşen ve taleplerini ileten Ertuğrul, daha sonra bir sezon daha ekipte yer almaya ikna olmuştu. Bu sezon sonunda da yine aynı durum yaşandı. Çağlar Ertuğrul için yine bir kaza sahnesi yazıldı.