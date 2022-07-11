Zehra'nın biricik aşkıydı! Çağlar Ertuğrul'a veda! Teşkilat dizisinden ayrılacağı ortaya çıktı! Yeni başrol geliyor akılları baştan alacak

Tims&B imzalı sevilen dizi Teşkilat 29 Mayıs'ta ekrana gelen 48. bölümle sezon finali yapmıştı. Başrolünde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu ve Gürkan Uygun'un yer aldığı dizi yeni sezonuyla merakla beklenirken flaş bir gelişme yaşandı.
TEŞKİLAT DAĞILIYOR!
Ağustos ayında yeni sezon çekimlerinin başlayacağı öğrenilen Teşkilat dizisinin bundan sonra Ankara'da değil İstanbul'da çekileceği konuşuluyor. Mesut Akusta, Ezgi Şenler, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Hakan Boyav ve Nihat Altınkaya geçtiğimiz sezon oyuncu kadrosundan birer birer ayrılmıştı.
Son olarak başrolde yer alan Çağlar Ertuğrul'un ayrılığı ortaya çıktı.
ÜNLÜ OYUNCU BAŞROLÜ BIRAKIYOR...
Dizinin Serdar'ı Çağlar Ertuğrul'un projeye devam edip etmeyeceği ise merak konusuydu. Birinci sezon sonunda diziden ayrılma kararı aldığını ekiple paylaşan Ertuğrul için uçak kazası sahnesi yazılmıştı. Yapım şirketiyle görüşen ve taleplerini ileten Ertuğrul, daha sonra bir sezon daha ekipte yer almaya ikna olmuştu. Bu sezon sonunda da yine aynı durum yaşandı. Çağlar Ertuğrul için yine bir kaza sahnesi yazıldı.