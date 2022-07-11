Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 12.07.2022 08:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.07.2022 08:48
    ABONE OL

    Sinan Akçıl boşandı mı, evli mi, sevgilisi kim? Sinan Akçıl kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Sinan Akçıl en sık aratılan ünlü isimler arasında yer alıyor. Özellikle Sinan Akçıl evli mi sorusu birçok kişinin arama motorlarına yönelmesine neden oldu. İşte ünlü şarkıcının hayatı ve konu hakkındaki detaylar...

    takvim.com.tr
    Sinan Akçıl kimdir, kaç yaşında, nereli? Sinan Akçıl boşandı mı, evli mi, sevgilisi kim?

    Sinan Akçıl'ın özel hayatı sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Peki, Sinan Akçıl kimdir? Sinan akçıl boşandı mı? Sinan Akçıl evli mi? İşte merak edilenler...

    SİNAN AKÇIL KİMDİR?

    Sinan Akçıl 20 Mayıs 1982 tarihinde Leeuwarden, Hollanda'da doğru. Türk besteci, müzisyen, söz yazarı ve şarkıcı olarak anılan Sinan Akçıl, Müzik adamı Saim Akçıl'ın oğlu ve piyanist İdil Akçıl'ın kardeşidir. Müziğe çok küçük yaşlarda başlamış, yaşının küçük olmasına rağmen yaptığı bestelerle beğeni kazanmıştır. Akçıl, şimdiye kadar başta İzel olmak üzere Enbe Orkestrası, Ferhat Göçer, Candan Erçetin, Yaşar, Zeynep Casalini, Mustafa Sandal, Gülben Ergen, Ebru Gündeş, Kutsi, Petek Dinçöz gibi isimlerle çalışmıştır.

    Hadise'nin Mayıs ayında yapılan 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edip dördüncü olduğu Düm Tek Tek şarkısına imza atmıştır. Ayrıca, pop şarkıcısı Hande Yener'in 1 Nisan 2010 tarihinde çıkardığı Hande'ye Neler Oluyor? albümündeki söz ve müzikler Sinan Akçıl'a aittir. Hande Yener'in 13 Eylül 2010'da çıkarmış olduğu Hande'yle Yaz Bitmez albümündeki 10 remix ve "Uzaylı" adlı şarkının söz ve düzenlemeleri de Sinan Akçıl imzalıdır. Sinan Akçıl Hande Yener'in Eylül 2011'de çıkarmış olduğu Teşekkürler adlı albümündeki şarkıların söz yazarlığını ve bestelerini yaptı.

    SİNAN AKÇIL BOŞANDI MI, EVLİ Mİ, SEVGİLİSİ KİM?

    Akçıl 24 Aralık 2018 tarihinde Burcu Kıratlı ile evlenmiştir. Çift 6 Eylül 2019 tarihinde boşandı. Eski eşi Burcu Kıratlı ile 22 Şubat 2021 tarihinde tekrar evlenmesinin ardından 11 Mayıs 2022 tarihinde ikinci kez boşandı.

        Albümler

        2011 Kalp Sesi

        2012 Karnaval

        2013 Kapı

        2014 Tabi Tabi

        2015 Best of Aşk

        2017 Yüzyılın Aşkı

        2020 PiyanistLets Menajerlik

        EP'ler

        2018 Güzel Şeyler

        Single'lar

        2012 İkinci Sen

        2014 Hatırlasana

        Hoppa

        2015 Ayıp Yani

        2016 1001 Gece

        Şarttır

        Başka Şansın Yok

        2018 Gülmek Sadaka

        Anlarsın

        2019 Mucize

        Goy Goy

        2020 Çok Sevmek Yasaklanmalı

        Daima Yaşa AzerbaycanLets Menajerlik

        Bye Bye Lets Menajerlik & DMC

        2021 Sefil DMC

        Hata Bende Lets Menajerlik
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Emekliye 5.500 yakınına 250 TL!
        Haberler Magazin Sinan Akçıl boşandı mı, evli mi, sevgilisi kim? Sinan Akçıl kimdir, kaç yaşında, nereli?
            SON DAKİKA