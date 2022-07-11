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    • Magazin
    • 11.07.2022 17:53
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    • 11.07.2022 17:53
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    7 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı! Ecem Özkaya ile Mustafa Üstündağ hakim karşısında! Mahkeme kararını verdi

    7 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı! Gönül Dağı dizisinde Zahide karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ecem Özkaya, eski eşi Mustafa Üstündağ ile davalık oldu. Ecem Özkaya’nın ünlü oyuncuyla evli oldukları süreçte tartışma sonucu tüfekle kendisini tehdit ettiği ve hakaretler sarf ettiği iddiasıyla şikayetçi olması sonucu Üstündağ hakkında 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mahkeme ise kararını verdi. İşte detaylar...

    Hapis istemiyle dava açılmıştı! Mahkeme kararını verdi

    Geçtiğimiz yaz Bodrum'da yapılan otomobil yarışları sırasında karıştığı silahlı kavga sonrası mahkemelik olan oyuncu Mustafa Üstündağ ile eski eşi Ecem Özkaya arasında sular durulmuyor. İddiaya göre evli oldukları süreçte ünlü oyuncu ile Özkaya arasında tartışma çıktı. İkili arasında çıkan tartışmanın alevlenmesi sonucu eski karı koca davalık oldu.

    'BUNDAN SONRA DÜŞMANIMSIN'
    Sabah'ta yer alan habere göre; yaklaşık 2 yıl önce ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ ve Ecem Özkaya aynı evi paylaşıyordu. İddiaya göre eski karı koca evlerinde tartışmaya başladı ve bu esnada ünlü oyuncu eşine 'Bundan sonra düşmanımsın' diyerek tartıştıkları odada bulunan dolaptan şarjör çıkarttı.

    Ardından diğer odadaki tüfeği almaya gittiği esnada Özkaya, silahı kurma seslerini duydu, korkarak bulunduğu odanın kapısını kilitledi.

        HAPSİ İSTENDİ
        Ünlü oyuncu Üstündağ'ın eski eşine 'Aç kapıyı, kimi ararsan ara, sen açmazsan ben açarım' şeklinde bağırarak hakaretler etmesi üzerine Özkaya, kardeşini arayarak yardım istedi. Kız kardeşinin polisi arayıp haber vermesiyle ekipler ünlü oyuncunun evine gitti.

        Yaşanan olay sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında ünlü oyuncuya 'Hakaret' ve 'Tehdit suçlarından 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        MAHKEME KARARINI VERDİ
        İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Mustafa Üstündağ katılırken taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Ünlü oyuncu savunmasında beraatini talep ettiğini söyledi.

            Mahkeme ise sanığın suçu kabul etmemesi ve suçu işlediğine dair kesin ve somut delillerin elde edilmemesi gerekçeleriyle sanık Üstündağ'ın beraatine karar vererek davayı sonlandırdı.
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            Haberler Magazin 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı! Ecem Özkaya ile Mustafa Üstündağ hakim karşısında! Mahkeme kararını verdi
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