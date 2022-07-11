7 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı! Ecem Özkaya ile Mustafa Üstündağ hakim karşısında! Mahkeme kararını verdi

Geçtiğimiz yaz Bodrum'da yapılan otomobil yarışları sırasında karıştığı silahlı kavga sonrası mahkemelik olan oyuncu Mustafa Üstündağ ile eski eşi Ecem Özkaya arasında sular durulmuyor. İddiaya göre evli oldukları süreçte ünlü oyuncu ile Özkaya arasında tartışma çıktı. İkili arasında çıkan tartışmanın alevlenmesi sonucu eski karı koca davalık oldu.
'BUNDAN SONRA DÜŞMANIMSIN'
Sabah'ta yer alan habere göre; yaklaşık 2 yıl önce ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ ve Ecem Özkaya aynı evi paylaşıyordu. İddiaya göre eski karı koca evlerinde tartışmaya başladı ve bu esnada ünlü oyuncu eşine 'Bundan sonra düşmanımsın' diyerek tartıştıkları odada bulunan dolaptan şarjör çıkarttı.
Ardından diğer odadaki tüfeği almaya gittiği esnada Özkaya, silahı kurma seslerini duydu, korkarak bulunduğu odanın kapısını kilitledi.