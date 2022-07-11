7 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı! Ecem Özkaya ile Mustafa Üstündağ hakim karşısında! Mahkeme kararını verdi

'BUNDAN SONRA DÜŞMANIMSIN'

Sabah'ta yer alan habere göre; yaklaşık 2 yıl önce ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ ve Ecem Özkaya aynı evi paylaşıyordu. İddiaya göre eski karı koca evlerinde tartışmaya başladı ve bu esnada ünlü oyuncu eşine 'Bundan sonra düşmanımsın' diyerek tartıştıkları odada bulunan dolaptan şarjör çıkarttı.