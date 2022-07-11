40 yaşındaki Sinan Akçıl ‘bekarlık yerine göre sultanlık’ deyip bombaları art arda patlattı! Genç popçu Aleyna Tilki’yi arayıp...

Burcu Kıratlı ile iki kez evlenip boşanan ünlü şarkıcı, "Bekarlık sultanlık mı sizce" sorusu üzerine "Valla bekarlık yerine göre sultanlıktır bence, şu anda ben sultanlık dönemindeyim. Madem bekarım o zaman sultanlık köşküne çıkayım, yani öyle değil mi?" ifadelerini kullandı.