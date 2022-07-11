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    • Magazin
    • 12.07.2022 00:00
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    • 12.07.2022 00:00
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    40 yaşındaki Sinan Akçıl ‘bekarlık yerine göre sultanlık’ deyip bombaları art arda patlattı! Genç popçu Aleyna Tilki’yi arayıp...

    Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, 9 aylık evliliklerini 3 yıl önce ani bir kararla sonlandırmıştı. Şubat 2021'de ikinci kez nikah masasına oturan çiftten geçen aylarda kötü haber gelmişti. Mayıs ayında evliliklerini tek celsede bitiren çift, hayranlarını üzerken uzun süre gündem olmuştu. İkiliden Sinan Akçıl, bu kez verdiği bir röportajla gündem oldu. Akçıl, özel hayatı ve yeni projeleri hakkında açıklama yaparken, meslektaşı Aleyna Tilki ile ilgili söyledikleriyle dikkat çekti. İşte Sinan Akçıl’ın o açıklaması...

    ‘Bekarlık yerine göre sultanlık’ deyip bombaları art arda patlattı!

    Yazdığı şarkılar ve yaptığı bestelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı ile 9 aylık evliliklerini 3 yıl önce ani bir kararla sonlandırmıştı. Şubat 2021'de ikinci kez nikah masasına oturan çiftin bu evlilikleri de uzun soluklu olmamıştı.

    Mayıs ayında evliliklerini tek celsede bitiren çift, hayranlarını üzerken uzun süre gündem olmuştu. İkiliden Sinan Akçıl, bu kez verdiği bir röportajla gündem oldu.

    Kurban Bayramı'nın ilk gününde Bodrum'da müzikseverlerle buluşan Sinan Akçıl, sahne öncesi basın mensuplarının karşısına çıktı. "Nasılsınız?" sorusuna, "Her şey yolunda. Üç yıldır burada happy hour yapıyorum, bu yıl ilk bekar happy hour ile karşınızda olacağım" yanıtını verdi.

        Burcu Kıratlı ile iki kez evlenip boşanan ünlü şarkıcı, "Bekarlık sultanlık mı sizce" sorusu üzerine "Valla bekarlık yerine göre sultanlıktır bence, şu anda ben sultanlık dönemindeyim. Madem bekarım o zaman sultanlık köşküne çıkayım, yani öyle değil mi?" ifadelerini kullandı.

        "BU TARLA SÜRÜLÜR"
        Yaz döneminde konserlerinin yoğun bir koşturmaca içinde geçtiğini belirten Akçıl, şunları söyledi: "Konserlerimiz yoğun ama konserlerden çok sizinle köşe kapmaca, ters köşe göstermeci oynuyoruz. Geçen ay yine birkaç haber okudum yanlış yerlere bakıyorsunuz.

        Küçükken 'sıcak soğuk' oynardık, şimdi de sanki sizinle de sıcak soğuk oynuyoruz. Bir yaklaşıyorsunuz tahminler sıcak sıcak oluyor ama şu an nadastayız. Aşk hayatım nadasta ama bir süre sonra bu tarla sürülür"

            "ALEYNA'YI ARADIM"
            Geçtiğimiz günlerde mezar taşı önünde poz vererek, "İnsanlar ne düşünecek?" mesajıyla sosyal medya hesabından paylaşan Aleyna Tilki'nin fotoğrafının altına soru işareti koyan Akçıl, "Mezar taşı bakıyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

            Valla onun ne yapmak istediğini anlamadım, ben de soru işareti koydum yorumlara. Sosyal medyada takipleşiyoruz. Bir de Aleyna komşum, komşumun erken ölmesini istemem. Üzüldüm yani, o yüzden soru işareti koydum. Sonra aradım, yaşıyormuş!

            Ünlü şarkıcı, "Ben ölürsem mezar taşıma 'Kovalamayın artık yeter' yazdırmak isterim" şeklinde esprili bir açıklamaya imza attı.

                YENİ PROJELERİNİ ANLATTI
                "Yakında yeni güzel projelerimiz olacak. Ajda Pekkan'la ve Defne'yle güzel şeyler yapmayı düşünüyoruz" açıklamasını yapan 40 yaşındaki müzisyen, kendisini dinlemeye gelen konuklarını daha fazla bekletmeyerek programına başladı.

                Sahneye 'Tabi Tabi' ile çıkan Akçıl, kendi parçalarının yanı sıra birçok sanatçının sevilen eserlerini de söyledi. Özellikle Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses şarkılarında büyük alkış topladı.
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                Haberler Magazin 40 yaşındaki Sinan Akçıl ‘bekarlık yerine göre sultanlık’ deyip bombaları art arda patlattı! Genç popçu Aleyna Tilki’yi arayıp...
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