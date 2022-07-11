40 yaşındaki Sinan Akçıl ‘bekarlık yerine göre sultanlık’ deyip bombaları art arda patlattı! Genç popçu Aleyna Tilki’yi arayıp...

Yazdığı şarkılar ve yaptığı bestelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı ile 9 aylık evliliklerini 3 yıl önce ani bir kararla sonlandırmıştı. Şubat 2021'de ikinci kez nikah masasına oturan çiftin bu evlilikleri de uzun soluklu olmamıştı.
Mayıs ayında evliliklerini tek celsede bitiren çift, hayranlarını üzerken uzun süre gündem olmuştu. İkiliden Sinan Akçıl, bu kez verdiği bir röportajla gündem oldu.
Kurban Bayramı'nın ilk gününde Bodrum'da müzikseverlerle buluşan Sinan Akçıl, sahne öncesi basın mensuplarının karşısına çıktı. "Nasılsınız?" sorusuna, "Her şey yolunda. Üç yıldır burada happy hour yapıyorum, bu yıl ilk bekar happy hour ile karşınızda olacağım" yanıtını verdi.