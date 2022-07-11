Arka Sokaklar'da izleyiciyi ters köşe yapacak ayrılık! Yangının ortasında kaldı! Ölümü Mesut Komiseri perişan edecek

16 sezon boyunca ilgi ile izlenen Arka Sokaklar dizisi geçtiğimiz haftalarda sezon finali yaptı. Kanal D ekranlarında yayınlanan sevilen dizinin önümüzdeki haftalarda yeni sezonuyla kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor. Başrollerinde; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu ve Oya Okar'ın yer aldığı yapımda yeniden ayrılık çanları çalıyor. Bu kez ayrılacağı konuşulan isim ise genç oyunculardan biri.