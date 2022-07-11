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    • Magazin
    • 11.07.2022 17:15
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    • 11.07.2022 17:16
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    Arka Sokaklar'da izleyiciyi ters köşe yapacak ayrılık! Yangının ortasında kaldı! Ölümü Mesut Komiseri perişan edecek

    Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar 17 Haziran Cuma günü 632. bölümüyle sezon finali yaptı. Yeni sezon merakla ve heyecanla beklenirken flaş bir gelişme yaşandı. 2006 yılından bu yana ekranlarda boy gösteren fenomen diziden bir oyuncunun ayrılacağı iddia edildi. Son olarak Cem Kurtoğlu, Gaye Gürsel ve Alp Korkmaz'ın ayrıldığı diziye bu kez o ünlü oyuncunun vedası damga vuracak. İşte detaylar...

    Arka Sokaklar’da izleyiciyi ters köşe yapacak ayrılık!

    16 sezon boyunca ilgi ile izlenen Arka Sokaklar dizisi geçtiğimiz haftalarda sezon finali yaptı. Kanal D ekranlarında yayınlanan sevilen dizinin önümüzdeki haftalarda yeni sezonuyla kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor. Başrollerinde; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu ve Oya Okar'ın yer aldığı yapımda yeniden ayrılık çanları çalıyor. Bu kez ayrılacağı konuşulan isim ise genç oyunculardan biri.

    TUNÇ ÖLÜYOR MU?

    Sezon finali olan 632. bölümünde Tunç'un arabasının uçurumdan yuvarlandığı sahne izleyiciyi resmen şoke etti. Kerimhan Duman'ın canlandırdığı Tunç karakterinin ölüp ölmediği merak ediliyor.

    ARKA SOKAKLAR'A VEDA MI EDİYOR?

    Ünlü oyuncunun diziye veda edeceği sık sık konuşulur oldu. İddiaların gerçek olup olmadığı ise Eylül ayında netlik kazanacak.

    KERİMHAN DUMAN KİMDİR?

    Kerimhan Duman, 13 Haziran 1996'da İstanbul'da dünyaya geldi. Kahramanmaraşlı olan ünlü oyuncu Arka Sokaklar ve Kara Para Aşk gibi önemli dizilerde oynamıştır.
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