Nalan Avcı kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Nalan Avcı öldü mü, neden öldü? Ceylan'ın kardeşi Nalan Avcı evli mi, eşi ve çocukları...

Ünlü türkücü Ceylan'ın kardeşinden son dakika acı haber geldi. 2021 yılında babasının vefatıyla sarsılan Ceylan, bu kez de ablası Nalan Avcı'nın ölümüyle yıkıldı. Yakın arkadaşı Alişan da sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Ölüm haberini alanlar internet arama motorlarında Nalan Avcı hakkında bilgileri araştırmaya başladı. Peki Nalan Avcı öldü mü, neden öldü? Nalan Avcı kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Ceylan'ın kardeşi Nalan Avcı evli mi, eşi ve çocukları...