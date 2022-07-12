Nalan Avcı kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Nalan Avcı öldü mü, neden öldü? Ceylan'ın kardeşi Nalan Avcı evli mi, eşi ve çocukları...

Ünlü türkücü Ceylan'ın kardeşinden son dakika acı haber geldi. 2021 yılında babasının vefatıyla sarsılan Ceylan, bu kez de ablası Nalan Avcı'nın ölümüyle yıkıldı. Yakın arkadaşı Alişan da sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Ölüm haberini alanlar internet arama motorlarında Nalan Avcı hakkında bilgileri araştırmaya başladı. Peki Nalan Avcı öldü mü, neden öldü? Nalan Avcı kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Ceylan'ın kardeşi Nalan Avcı evli mi, eşi ve çocukları...
NALAN AVCI ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?
Ceylan'ın ablası Nalan Avcı hayatını kaybetti. Kanser nedeniyle bir süredir tedavi gören Avcı'nın vefat ettiği Alişan tarafından duyuruldu.
GEÇEN YIL DA BABASI VEFAT ETMİŞTİ
2021 yılı Aralık ayında da geçirdiği beyin kanaması sonucu babası Ahmet Avcı'yı kaybeden Ceylan o dönem sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Canımız babamızı kaybettik' ifadelerini kullanmıştı.
YEĞENİ 25 YAŞINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Ceylan, Aralık 2019'da da yeğeni Nazlıcan'ın ölümüyle sarsılmıştı. Arkan, 2018 yılının aralık ayında rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Pankreas iltihabı teşhisi konulan Nazlıcan yoğun bakıma alınmıştı.
Ceylan, Instagram sayfasından açıklama yaparak yeğeni için dua istemişti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Nazlıcan Arkan 2019 yılında 25 yaşındayken hayatını kaybetmişti.