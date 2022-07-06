ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

Soru: Belçikalı karikatürist Morris'in tasarladığı, Türkiye'de Red Kit adıyla bilinen çizgi roman kahramanının üzerinde hangileri vardır?

A) Sarı gömlek - siyah yelek - kırmızı fular

B) Kırmızı gömlek - sarı yelek - siyah fular

C) Siyah gömlek - kırmızı yelek - sarı fular

D) Kırmızı gömlek - siyah yelek - sarı fular

Cevap:A