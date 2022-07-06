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    • Magazin
    • 06.07.2022 22:38
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    • 06.07.2022 22:40
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    Belçikalı karikatürist Morris'in tasarladığı, Türkiye'de Red Kit adıyla bilinen çizgi roman kahramanının üzerinde hangileri vardır?

    ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, 6 Temmuz Çarşamba yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunmuş olduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan "Belçikalı karikatürist Morris'in tasarladığı, Türkiye'de Red Kit adıyla bilinen çizgi roman kahramanının üzerinde hangileri vardır?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edebilirsiniz...

    takvim.com.tr
    Belçikalı karikatürist Morris’in tasarladığı, Türkiye’de Red Kit adıyla bilinen çizgi roman kahramanının üzerinde hangileri vardır?

    ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

    Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    Soru: Belçikalı karikatürist Morris'in tasarladığı, Türkiye'de Red Kit adıyla bilinen çizgi roman kahramanının üzerinde hangileri vardır?

    A) Sarı gömlek - siyah yelek - kırmızı fular

    B) Kırmızı gömlek - sarı yelek - siyah fular

    C) Siyah gömlek - kırmızı yelek - sarı fular

    D) Kırmızı gömlek - siyah yelek - sarı fular

    Cevap:A

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    Haberler Magazin Belçikalı karikatürist Morris'in tasarladığı, Türkiye'de Red Kit adıyla bilinen çizgi roman kahramanının üzerinde hangileri vardır?
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