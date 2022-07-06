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    • Magazin
    • 06.07.2022 22:42
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    • 06.07.2022 22:47
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    Barış Manço 1982'de kimin mezarının yeni baştan yapılmasına katkıda bulunmuştur?

    ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, 6 Temmuz Çarşamba yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunmuş olduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan "Barış Manço 1982'de kimin mezarının yeni baştan yapılmasına katkıda bulunmuştur?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edebilirsiniz...

    takvim.com.tr
    Barış Manço 1982’de kimin mezarının yeni baştan yapılmasına katkıda bulunmuştur?

    ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

    Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    Soru: Barış Manço 1982'de kimin mezarının yeni baştan yapılmasına katkıda bulunmuştur?

    A) Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın

    B) Kul Ahmet'in

    C) Gülpembe'nin

    D) Hala kızı Zehra'nın

    Cevap:A

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    Haberler Magazin Barış Manço 1982'de kimin mezarının yeni baştan yapılmasına katkıda bulunmuştur?
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