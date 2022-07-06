ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

Soru: Barış Manço 1982'de kimin mezarının yeni baştan yapılmasına katkıda bulunmuştur?

A) Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın

B) Kul Ahmet'in

C) Gülpembe'nin

D) Hala kızı Zehra'nın

Cevap:A