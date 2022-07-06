ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

Soru: Geçtiğimiz yıllarda İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşayan iki kardeşten birinin diğerine, tutması için evin çatısından hangisini atması ve o şeyi aşağıda tutmaya çalışan kardeşin hastanelik olması haber olmuştur?

A) Piyano

B) Televizyon

C) Buzdolabı

D) İnek

Cevap: C