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    • Magazin
    • 06.07.2022 22:34
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    • 06.07.2022 22:36
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    Geçtiğimiz yıllarda İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşayan iki kardeşten birinin diğerine, tutması için evin çatısından hangisini atması ve o şeyi aşağıda tutmaya çalışan kardeşin hastanelik olması haber olmuştur?

    ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, 6 Temmuz Çarşamba yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunmuş olduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan "Geçtiğimiz yıllarda İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşayan iki kardeşten birinin diğerine, tutması için evin çatısından hangisini atması ve o şeyi aşağıda tutmaya çalışan kardeşin hastanelik olması haber olmuştur?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edebilirsiniz...

    takvim.com.tr
    Geçtiğimiz yıllarda İzmir’in Çiğli ilçesinde yaşayan iki kardeşten birinin diğerine, tutması için evin çatısından hangisini atması ve o şeyi aşağıda tutmaya çalışan kardeşin hastanelik olması haber olmuştur?

    ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

    Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    Soru: Geçtiğimiz yıllarda İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşayan iki kardeşten birinin diğerine, tutması için evin çatısından hangisini atması ve o şeyi aşağıda tutmaya çalışan kardeşin hastanelik olması haber olmuştur?

    A) Piyano

    B) Televizyon

    C) Buzdolabı

    D) İnek

    Cevap: C

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    Haberler Magazin Geçtiğimiz yıllarda İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşayan iki kardeşten birinin diğerine, tutması için evin çatısından hangisini atması ve o şeyi aşağıda tutmaya çalışan kardeşin hastanelik olması haber olmuştur?
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