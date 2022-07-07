Ünlü sunucu Okan Karacan'a soğuk duş! Cinsel taciz iddiaları sonrası özel görüntü şoku yaşamıştı! Kaldırmaya çalışınca...

Ünlü sunucu daha öncede İstanbul Beşiktaş'ta bir garsonu taciz ettiği iddialarına karışmıştı. İddiaları kabul etmeyen ancak hakkında soruşturma başlatılan Karacan, şimdilerde ise kimliği belirsiz bir kişi tarafından tehdit ve şantajlara maruz kaldı. Moldova alan koduyla yabancı bir numara Karacan'a mesaj atarak tehditlerde bulunmaya başladı.