Sevmek Zamanı’nın yıldızları ilgiyle izlenen diziyi anlattı: “Sette birlikte oynayan çocuklar gibiyiz”

Sevmek Zamanı'nda kendilerini imkansız bir aşkın içinde bulan Kağan ve Firuze'yi canlandıran İlhan Şen ve Deniz Işın, diziyi, sosyal medyada gördükleri ilgiyi ve kamera önündeki uyumlarının kaynağını anlattı.
Dizide Firuze karakterine hayat veren Deniz Işın partneri İlhan Şen'le birlikte çalışmayı "İlhan insana huzurlu hissettiriyor. Bir problem çıkmaz hissi veriyor, sakinleştirici bir etkisi var. Beraber çok eğleniyoruz, birlikte çektiğimiz sahnelerimiz çok keyifli oluyor" sözleriyle anlattı.
İlhan Şen ise "Deniz'le önceden de tanıştığımız ve arkadaş olduğumuz için tanışma faslını geçtik ve diziye başladık aslında. Deniz ortamı doğallaştıran biri. Deniz'in yanında hangi ruh halinde olursan ol, başka bir doğallık merkezine indirgiyor seni. Deniz'in enerjisi böyle. Bir anda gülmeye başlıyorsun. İyi ki var" diyerek rol arkadaşıyla uyumuna vurgu yaptı.