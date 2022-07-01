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    • Magazin
    • 01.07.2022 12:31
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    • 01.07.2022 12:31
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    Alpay Kazan neden öldü? Acun Ilıcalının yakın dostu Alpay Kazan kimdir, nereli, kaç yaşında, hastalığı neydi? ALPAY KAZAN ANISINA FENERBAHÇE HULL CİTY MAÇI!

    Alpay Kazan'ın vefat haberinin gelmesinin ardından vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Özellikle en sık aratılanlar arasında Alpay Kazan kimdir sorusu yer alıyor. Peki, Alpay kazan kimdir? Alpay Kazan neden öldü? Alpay Kazan hastalığı neydi? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Alpay Kazan neden öldü? Acun Ilıcalının yakın dostu Alpay Kazan kimdir, nereli, kaç yaşında, hastalığı neydi?

    Acun Ilıcalı'nn yakın dostu olarak bilinen Alpay Kazan'ın vefat haberinin ardından konu hakkında detaylar merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Alpay Kazan neden öldü sorusu yer alıyor. Alpay Kazan kimdir sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    ALPAY KAZAN ANISINA MAÇ YAPILACAK

    Fenerbahçe ile Hull City arasında yapılacak olan maç Alpay Kazan'a ithafen oynanacak.


    ALPAY KAZAN NEDEN ÖLDÜ?
    Alpay Kazan, uzun süredir Acun Medya'da farklı görevlerde yer almıştı.

    Kazan, Göz6, Survivor, Exathlon ve Ütopya gibi projelerin başındaydı.

    Acun Medya Genel İdari Koordinatörü olan Alpay Kazan bir süredir kanser hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu.

        ALPAY KAZAN KİMDİR?

        Kazan, Göz6, Survivor, Exathlon ve Ütopya gibi projelerde yer aldı. Acun Medya Şirketinde Genel İdari Koordinatör olarak görev yaptığı da bilinen Alpay Kazan'ın bir süredir kanser hastasılığı nedeniyle tedavi gördüğü de ifade ediliyor.

        6 Mart günü hayatını kaybeden Alpay Kazan'ın cenazesi 7 Mart 2022 pazartesi saat 17.00'da Üsküdar, Şakirin Camii'nden kaldırılacağı duyuruldu.

        Acun Ilıcalı'nın veda mesajı, ''Alpay'ım ne yazsam yetmeyecek, anlatamayacağım duygularımı. Kalbimden bir parça koptu bugün… Nurlar içinde yat, mekanın cennet olsun güzel insan.''

        7 Mart günü gerçekleştirilen Ada Konseyin'de yarışmacıların karşısına Acun Ilıcalı yerine Murat Ceylan çıktı ve Ilıcalı'nın konseyde yer alamasının nedenini açıkladı. Acun Medya ekibi ve Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı olan Alpay Kazan'ın vefatı üzerine Türkiye'ye döneceği için ekranda yer almadığını açıkladı. Öte yandan iki takım yarışmacıları da gözyaşları içinde kaldı.

        Murat Ceylan, yarışmacıların veda mesajları ardından, ''Bütün Acun Medya, bütün çalışanlarımız, ailelerimiz onu tanıyanlar yıkılmış durumdayız. Bu vesile ile tüm sevdiklerine başsağılığı diliyorum. Alpay abi babacandı, iyi bir Fenerbahçeliydi.'' dedi.
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        Haberler Magazin Alpay Kazan neden öldü? Acun Ilıcalının yakın dostu Alpay Kazan kimdir, nereli, kaç yaşında, hastalığı neydi? ALPAY KAZAN ANISINA FENERBAHÇE HULL CİTY MAÇI!
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