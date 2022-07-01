Alpay Kazan neden öldü? Acun Ilıcalının yakın dostu Alpay Kazan kimdir, nereli, kaç yaşında, hastalığı neydi?

ALPAY KAZAN KİMDİR?

Kazan, Göz6, Survivor, Exathlon ve Ütopya gibi projelerde yer aldı. Acun Medya Şirketinde Genel İdari Koordinatör olarak görev yaptığı da bilinen Alpay Kazan'ın bir süredir kanser hastasılığı nedeniyle tedavi gördüğü de ifade ediliyor.

6 Mart günü hayatını kaybeden Alpay Kazan'ın cenazesi 7 Mart 2022 pazartesi saat 17.00'da Üsküdar, Şakirin Camii'nden kaldırılacağı duyuruldu.

Acun Ilıcalı'nın veda mesajı, ''Alpay'ım ne yazsam yetmeyecek, anlatamayacağım duygularımı. Kalbimden bir parça koptu bugün… Nurlar içinde yat, mekanın cennet olsun güzel insan.''