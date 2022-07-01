Alpay Kazan neden öldü? Acun Ilıcalının yakın dostu Alpay Kazan kimdir, nereli, kaç yaşında, hastalığı neydi?

Acun Ilıcalı'nn yakın dostu olarak bilinen Alpay Kazan'ın vefat haberinin ardından konu hakkında detaylar merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Alpay Kazan neden öldü sorusu yer alıyor. Alpay Kazan kimdir sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
ALPAY KAZAN ANISINA MAÇ YAPILACAK
Fenerbahçe ile Hull City arasında yapılacak olan maç Alpay Kazan'a ithafen oynanacak.
ALPAY KAZAN NEDEN ÖLDÜ?
Alpay Kazan, uzun süredir Acun Medya'da farklı görevlerde yer almıştı.
Kazan, Göz6, Survivor, Exathlon ve Ütopya gibi projelerin başındaydı.
Acun Medya Genel İdari Koordinatörü olan Alpay Kazan bir süredir kanser hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu.