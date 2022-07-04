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    • Magazin
    • 04.07.2022 20:16
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    • 04.07.2022 20:16
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    Mustafa Topaloğlu'dan kötü haber! 23 yıllık eşi ölümden döndü! Hastanedeki o görüntü kahretti

    'Uzaylı' lakaplı türkücü Mustafa Topaloğlu'ndan kötü haber geldi. Ünlü türkücünün 2 çocuğunun annesi Derya Topaloğlu'dan ölümden döndü. Mustafa Topaloğlu'nun 23 yıllık imam nikahlı eşini hastanedeki görüntüsü ise sevenlerini üzdü. İşte detaylar...

        ABD’de kanlı saldırı! Çok sayıda kişi vuruldu
        Haberler Magazin Mustafa Topaloğlu'dan kötü haber! 23 yıllık eşi ölümden döndü! Hastanedeki o görüntü kahretti
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