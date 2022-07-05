Ferhat Güzel ve Nur Aksoy arasındaki kavgada flaş gelişme: Karşılık yargılanacaklar! Elinde bıçakla tehditler: "Senin karnını deşeceğim"

Ünlü Türkücü Ferhat Güzel, 27 Ağustos günü sevgilisi Nur Aksoy'la buluştu. Taksim'deki bir mekanda eğlenen iki sevgili, iddiaya göre mekanda aralarındaki para ilişkisi nedeniyle şikayetçi oldukları bir dava nedeniyle tartışmaya başladı. İddiaya göre devam eden tartışma nedeniyle mekândan ayrılan ikili, Güzel'in Şişli'deki evinde de devam etti.