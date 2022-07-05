Ferhat Güzel ve Nur Aksoy arasındaki kavgada flaş gelişme: Karşılık yargılanacaklar! Elinde bıçakla tehditler: "Senin karnını deşeceğim"

Ünlü Türkücü Ferhat Güzel, 27 Ağustos günü sevgilisi Nur Aksoy'la buluştu. Taksim'deki bir mekanda eğlenen iki sevgili, iddiaya göre mekanda aralarındaki para ilişkisi nedeniyle şikayetçi oldukları bir dava nedeniyle tartışmaya başladı. İddiaya göre devam eden tartışma nedeniyle mekândan ayrılan ikili, Güzel'in Şişli'deki evinde de devam etti.
BİRBİRLERİNİ DAPR ETTİLER
Kısa sürede arbedeye dönüşen tartışmada Nur Aksoy, yine iddiaya göre mutfaktan aldığı bıçakla Güzel'e saldırdı. Sabah'ta yer alan habere göre, 'Senin karnını deşeceğim' sözleriyle bıçağı savuran Aksoy, sevgilisinin eline geçirdiği telefonunu duvara fırlattı.
Kafasına aldığı darbe sonrası sevgilisini evden çıkartmaya çalışan Güzel, başarılı olamayınca kendisini evden kaçtı. İkilinin yüksek sesli kavgası devam ederken, yoldaki polisleri fark eden ünlü şarkıcı polislere sığındı. İkili karakola götürüldü. Nur Aksoy, Taksim'deki mekandan çıktıktan sonra sevgilisinin kendisini darp ettiğini, zorla eve götürdüğünü burada tekme ve yumruklarla darp edilmeye devam ettiğini anlattı. Güzel ise bıçakla saldırıya maruz kaldığını anlattı.