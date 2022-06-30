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    • Magazin
    • 01.07.2022 01:55
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    • 01.07.2022 01:55
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    Mektup krizinde son perde! Survivor Batuhan Karacakaya suskunluğunu bozdu! Ortalık karıştı Acun Ilıcalı 'bir anneye yakışmadı' deyince...

    Tv8 ekranlarının yayınlanan Survivor All Star 2022’de yarışan Batuhan Karacakaya, yarı finalde üçüncü olarak şampiyonluğa veda etti. Bunun üzerine fenomen yarışmacının annesi Gülhayat Karacakaya, sosyal medya hesabında sert ifadeler kullanarak Acun Ilıcalı ve ekibini hedef aldı. Gülhayat Karacakaya’nın paylaşımına kayıtsız kalmayan Ilıcalı da final gecesi zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Acun Ilıcalı’nın mektubuyla başlayan tartışma kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İnternet kullanıcıları, “Batuhan Karacakaya’nın annesi kim?”, “Batuhan Karacakaya’nın annesi ile Acun Ilıcalı arasında neler oldu?”, “Survivor mektup olayı nedir?” sorularının yanıtını aratırken fenomen yarışmacıdan dikkat çeken bir paylaşım geldi. İşte suskunluğunu bozan Batuhan’ın o paylaşımı ve olayın geçmişi...

    Mektup krizinde son perde! Survivor Batuhan Karacakaya suskunluğunu bozdu! Ortalık karıştı Acun Ilıcalı ’bir anneye yakışmadı’ deyince...

    Survivor finali için geri sayım yapılırken Batuhan Karacakaya'nın oyun sonunu değiştirme isteğine Acun Ilıcalı bir mektup yazarak tepkide bulunmuştu.

    Murat Ceylan, yayın sırasında Acun Ilıcalı'dan gelen mektubu okurken; "Batuhan maalesef büyük bir çelişki içerisindedir. 3 kez bireysel dokunulmazlık alan Ayşe'den sayı alabiliyor olması ise bunun ispatıdır. Keşke Batuhan'ı tebrik edebilseydim" sözlerini dile getirmesi tepkilere neden oldu.

    Milyonları çılgına çeviren bu durumun ardından Batuhan Karacakaya'nın ailesinden tepkiler peş peşe geldi.

        Batuhan'ın annesi sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, "Oğlumun Hakkını Yiyenler haklarında boğulsun. On gündür her yere yazdım, çırpındım. Oğlumun yine hakkı yenecek dedim. Karşılık bulamadım. Ben kimim ki, duyduklarım beni kahrediyor. Oğlum sadece hak dediği için iki senedir kaybettik. Hala her yeri ağrıyor. Gitti oğlumun emekleri. Hayatımın sonuna kadar canım çok yanacak. " ifadelerini kullandı.

        CANLI YAYINDA CEVAP VERDİ
        Survivor All Star 2022 finalinde açıklama yapan Acun Ilıcalı, Batuhan Karacakaya'nın annesinin o paylaşımına şu yanıtı verdi: "Bizi genelde anneler, abiler, kardeşler protesto eder. Bizim asıl malesef karşı tarafta olan, anlamsız duygular besleyen yarışmacıların yakınları oluyor. Yarışmacıları bütün Türkiye'ye tanıtmamız onların güzel kalplerini Türkiye ile buluşturmamız onlar için bir şey ifade etmiyor. Onlar çocukları yarışmayı kazanmadıkları zaman bize düşman oluyorlar. Sevgili Batuhan'ın da annesi sağolsun bizi tebrik etmiş bugün teşekkür etmiş bize.

        Buradan Gülhayat hanıma da selamlar. Oğlu şampiyon olmadığı zaman biz suçlu oluyoruz. Oğlu kazanamadığı zaman prodüksiyon suçlu, panorama suçlu. Bütün ihale de bize kalıyor. Herhalde şunu hiç düşünmüyor ki bizim kimden ne çıkarımız olabilir? Biz Batuhan'ı seviyoruz, Batuhan ile hiçbir problemimiz olmadı. Fakat anneler, babalar onlar evlatları için daha hassas davranıyorlar. Geçen sene Aleyna'nın annesi bayağı aktifti.

            Bu sene de Batuhan'ın annesi finali güzel yaptı. Bu akşam ekstraya katılacağım. Hanımefendi ile ilgili de bazı şeyler söyleyeceğim şuanda finali bozmak istemiyorum.

            Gerekli cevabı da ekstrada vereceğim kendisine. Bizi suçlamak, çamur atmak bunlar üzücü, bir anneye yakışmayan şeyler. Bir insanın evladı şampiyon olmadı diye organizasyonu karalaması bana çok doğru gelmiyor."

            BATUHAN'DAN İLK PAYLAŞIM!
            Tüm bu olanların ardından Batuhan Karacakaya, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

            İşte o paylaşım...
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            Haberler Magazin Mektup krizinde son perde! Survivor Batuhan Karacakaya suskunluğunu bozdu! Ortalık karıştı Acun Ilıcalı 'bir anneye yakışmadı' deyince...
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