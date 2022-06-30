Mektup krizinde son perde! Survivor Batuhan Karacakaya suskunluğunu bozdu! Ortalık karıştı Acun Ilıcalı ’bir anneye yakışmadı’ deyince...

Survivor finali için geri sayım yapılırken Batuhan Karacakaya'nın oyun sonunu değiştirme isteğine Acun Ilıcalı bir mektup yazarak tepkide bulunmuştu.
Murat Ceylan, yayın sırasında Acun Ilıcalı'dan gelen mektubu okurken; "Batuhan maalesef büyük bir çelişki içerisindedir. 3 kez bireysel dokunulmazlık alan Ayşe'den sayı alabiliyor olması ise bunun ispatıdır. Keşke Batuhan'ı tebrik edebilseydim" sözlerini dile getirmesi tepkilere neden oldu.
Milyonları çılgına çeviren bu durumun ardından Batuhan Karacakaya'nın ailesinden tepkiler peş peşe geldi.