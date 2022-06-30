Mektup krizinde son perde! Survivor Batuhan Karacakaya suskunluğunu bozdu! Ortalık karıştı Acun Ilıcalı ’bir anneye yakışmadı’ deyince...

Bu sene de Batuhan'ın annesi finali güzel yaptı. Bu akşam ekstraya katılacağım. Hanımefendi ile ilgili de bazı şeyler söyleyeceğim şuanda finali bozmak istemiyorum.

Gerekli cevabı da ekstrada vereceğim kendisine. Bizi suçlamak, çamur atmak bunlar üzücü, bir anneye yakışmayan şeyler. Bir insanın evladı şampiyon olmadı diye organizasyonu karalaması bana çok doğru gelmiyor."