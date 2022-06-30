O dizide rol alacaktı çekimler başlamadan veda etti! Kaan Yıldırım'dan flaş ayrılık kararı! Bodrum’daki partiye katılan Kaan Yıldırım...

ATV'de yayımlanması beklenen Hakime Hanım adlı dizi hakkında gelişmeler yaşandı. Son olarak geçtiğimiz günlerde çekimlerine ara verilen dizide ayrılıklar yaşandı. Cem Davran'ın ardından bu kez de Kaan Yıldırım'ın dizinin kadrosunda yer almayacağı öğrenildi. Peki neden? İşte detaylar...