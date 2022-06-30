O dizide rol alacaktı çekimler başlamadan veda etti! Kaan Yıldırım'dan flaş ayrılık kararı! Bodrum’daki partiye katılan Kaan Yıldırım...

ATV'de yayımlanması beklenen Hakime Hanım adlı dizi hakkında gelişmeler yaşandı. Son olarak geçtiğimiz günlerde çekimlerine ara verilen dizide ayrılıklar yaşandı. Cem Davran'ın ardından bu kez de Kaan Yıldırım'ın dizinin kadrosunda yer almayacağı öğrenildi. Peki neden? İşte detaylar...
HAKİME HANIM DİZİSİNDEN İKİ OYUNCU AYRILDI
Geçtiğimiz günlerde Cem Davran veda etmişti. Bu kez de Kaan Yıldırım'ın adı konuşuldu.
Yeni sezonda ATV'de yayınlanacak olan "Hakime Hanım"da Kaan Yıldırım, Feyza Sevil Güngör'ün partnerine hayat vermeye hazırlanıyordu.
Bir süredir dizinin sete çıkmasını bekleyen oyuncu projeden çekilme kararı aldı.
Geçen hafta yakın dostu Serkan Çayoğlu'yla bir derginin Bodrum'daki partisine katılan Yıldırım, yeni dizi görüşmelerine başladı.