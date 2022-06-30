Burcu Güneş 'oğlumu evlendireceğim çık' diyen ev sahibi ile mahkemelik oldu! Ünlü şarkıcı Burcu Güneş, 2018 yılında İstanbul Beşiktaş'taki bir daireyi kiraladı. A.S.'ye ait olan evde 2021 yılı sonlarına kadar ikamet eden Güneş, iddiaya göre, 'Oğlumu evlendireceğim. Çık' diyerek tahliye edilmek istendi. Kira sözleşme bitimine henüz 8 ay kala ev sahibini kırmayan 46 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz aylarda Üsküdar'da başka bir eve taşındı. İddiaya göre evi acilen tahliye eden Güneş, anahtarı teslim ettiği ev sahibi ile sadece tahliye ve teslim tutanağı imzaladı.