Kendinden 42 yaş küçük sevgilisiyle evlenen Lucien Arkas kimdir, nereli, kaç yaşında? Lucien Arkas mesleği, ailesi ve hayatı!

77 yaşındaki İzmirli iş insanının kendisinden 42 yaş küçük sevgilisiyle evlenmesi sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Lucien Arkas kimdir sorusu yer alıyor. Lucien Arkas mesleği ve hayatı hakkında daha dtaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
LUCİEN ARKAS KİMDİR?
Lucien Arcas 1945 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Türk iş adamı. Arkas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı.
İzmir St. Joseph Fransız Lisesi mezunudur. İzmir'de yaşayan Marsilya kökenli[2] levantenlerden olan dedesi Gabriel J.B. Arcas'ın kurduğu ithalatçı firmanın başına genç yaşta yönetici olarak geçti. Merkezi İzmir'de bulunan Arkas Holding ve ona bağlı 61 olan şirketlerinin kurucusu ve genel müdürü olan Arkas,[3] birçok kez Türkiye'nin gelir vergisi rekortmenleri listesinde yer almış ve İzmir ili vergi rekortmeni olmuştur.
Evli olan Arkasın, Bernard Arcas adında bir oğlu ve Claire Christine Arcas ve Diane Arcas Göçmez adında iki kızı bulunmaktadır.
LUCİEN ARKAS SERVETİ
Lucien Arkas, 2017 senesinde "En Zengin 100 Türk" listesinde 900 milyon dolarlık servetiyle 33. sırada yer almaktadır.
LUCİEN ARKAS AİLESİ KİMDİR?
1750 yıllarında Marsilya'da yaşayan ailenin bir üyesi Türkiye'ye gelir. Ticaret yapmak için İzmir'e yerleşir ve üzüm, incir gibi ürünlerin Fransa'ya ihracıyla ilgilenmeye başlar. Diğer taraftan, asırlarca Venedik ve son olarak da Fransa egemenliğinde yaşamış olan Korfu Adası, Napolyon Bonapart'ın Waterloo Savaşı'nın ardından İngiliz yönetimine geçer. Korfu Adası'nda yaşayan Arkas ailesi bu değişimden rahatsızlık duyar ve tüm aile üyeleriyle 1840 yılında adadan ayrılarak İzmir'e yerleşir. Lucien Arkas'ın dedesi Gabriel Jean-Baptiste Arcas 1902 yılında, iki Fransız ortağıyla (Tissot / Champsaur) bir ithalat şirketi kurar. Fransız ortaklar, Birinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'den ayrılır ve Gabriel J.B. Arcas tek başına faaliyetini sürdürür. 1935 yılında ölünce Marsilya'da yaşayan oğlu Lucien Gabriel Arcas Türkiye'ye çağrılır. 1944 yılına kadar baba mesleğini sürdürür.