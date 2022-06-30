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    • Magazin
    • 30.06.2022 11:57
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    • 30.06.2022 11:57
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    Kendinden 42 yaş küçük sevgilisiyle evlenen Lucien Arkas kimdir, nereli, kaç yaşında? Lucien Arkas mesleği, ailesi ve hayatı!

    Lucien Arkas hakkında birçok detay merak ediliyor. Kendisinden 42 yaş küçük sevgilisiyle evleneceğini duyanlar konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, Lucien Arkas kimdir? Lucien Arkas kaç yaşında? Lucien Arkas evlendi mi? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Kendinden 42 yaş küçük sevgilisiyle evlenen Lucien Arkas kimdir, nereli, kaç yaşında? Lucien Arkas Merve Sakallı düğünü ne zaman?

    77 yaşındaki İzmirli iş insanının kendisinden 42 yaş küçük sevgilisiyle evlenmesi sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Lucien Arkas kimdir sorusu yer alıyor. Lucien Arkas mesleği ve hayatı hakkında daha dtaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    LUCİEN ARKAS KİMDİR?

    Lucien Arcas 1945 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Türk iş adamı. Arkas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı.

    İzmir St. Joseph Fransız Lisesi mezunudur. İzmir'de yaşayan Marsilya kökenli[2] levantenlerden olan dedesi Gabriel J.B. Arcas'ın kurduğu ithalatçı firmanın başına genç yaşta yönetici olarak geçti. Merkezi İzmir'de bulunan Arkas Holding ve ona bağlı 61 olan şirketlerinin kurucusu ve genel müdürü olan Arkas,[3] birçok kez Türkiye'nin gelir vergisi rekortmenleri listesinde yer almış ve İzmir ili vergi rekortmeni olmuştur.

    Evli olan Arkasın, Bernard Arcas adında bir oğlu ve Claire Christine Arcas ve Diane Arcas Göçmez adında iki kızı bulunmaktadır.

    LUCİEN ARKAS SERVETİ

    Lucien Arkas, 2017 senesinde "En Zengin 100 Türk" listesinde 900 milyon dolarlık servetiyle 33. sırada yer almaktadır.

    LUCİEN ARKAS AİLESİ KİMDİR?

    1750 yıllarında Marsilya'da yaşayan ailenin bir üyesi Türkiye'ye gelir. Ticaret yapmak için İzmir'e yerleşir ve üzüm, incir gibi ürünlerin Fransa'ya ihracıyla ilgilenmeye başlar. Diğer taraftan, asırlarca Venedik ve son olarak da Fransa egemenliğinde yaşamış olan Korfu Adası, Napolyon Bonapart'ın Waterloo Savaşı'nın ardından İngiliz yönetimine geçer. Korfu Adası'nda yaşayan Arkas ailesi bu değişimden rahatsızlık duyar ve tüm aile üyeleriyle 1840 yılında adadan ayrılarak İzmir'e yerleşir. Lucien Arkas'ın dedesi Gabriel Jean-Baptiste Arcas 1902 yılında, iki Fransız ortağıyla (Tissot / Champsaur) bir ithalat şirketi kurar. Fransız ortaklar, Birinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'den ayrılır ve Gabriel J.B. Arcas tek başına faaliyetini sürdürür. 1935 yılında ölünce Marsilya'da yaşayan oğlu Lucien Gabriel Arcas Türkiye'ye çağrılır. 1944 yılına kadar baba mesleğini sürdürür.

        LUCİEN ARKAS MESLEĞİ NEDİR?

        Lucien Arkas, dedesi Gabriel J.B. Arcas'ın 1902 yılında kurduğu şirketin başına 1964 yılında 19 yaşındayken geçti. Bu dönemde vapur acenteliği şirketinde iş hayatına başladı. 1972 yılında Arkas İstanbul Şubesini açtı. 1979'da Arkas Denizcilik ve Nakliyat A.Ş. şirketini kurdu. 1996 yılında ilk gemisini satın alarak gemi filosunun temelini attı. Lucien Arkas, bugün dünyanın 34. büyük filosuna sahip. Filosunda Türk bayraklı 26 konteyner gemisinin yanı sıra beş petrol tankeri var. Kara taşımacılığı için ise 450 kamyonu mevcut.

        Fransızca, İngilizce, İtalyanca ve Yunanca bilen Lucien Arkas, 2000 yılından bu yana Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca TÜSİAD'da ulaştırma grubu başkanı, deniz nakliyecileri derneğinde İzmir saymanı, deniz ticaret odası, TURMEPA, ESİAD ve Alsancak Rotary Kulübü üyesidir.

        Fransız Hükümeti Türkiye Dış Ticaret Müşavirliği görevi de yapmıştır. 1998 yılında Türk-Avusturya ekonomik ilişkilerine yaptığı katkılar ve hizmetler nedeniyle Avusturya Cumhuriyeti Büyük Gümüş Hizmet Nişanı, Fransa Ordre National du Merite Şövalyelik Nişanı, Fransa Legion d'Honneur Şövalyelik Nişanı, İtalya Cumhuriyeti Ordine al Merito Şövalyelik Nişanı ve Avusturya Cumhuriyeti Großes Silbernes Liyakat Nişanı ile ödüllendirilmiştir.

        Arkas Holding'in bugün yurtiçinde 13, yurtdışında 19 ülkede, 37 ofisi (Yunanistan, İtalya, Monako, İspanya, Fransa, Portekiz, Cezayir, Fas, Mısır, Suriye, Lübnan, Libya, Irak, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Rusya, Gürcistan, Azerbaycan) bulunuyor. 61 şirketi ile yurtiçinde 5 bin 608, yurtdışında 700 kişiye istihdam sağlıyor.

        Lucien Arkas, 1000'e yakın eserden oluşan resim koleksiyonunun sahibidir. Bu koleksiyonu sergilemek için İzmir'de Arkas Sanat Merkezi'ni kurdu. Ayrıca maket gemi koleksiyonu da vardır.

        Lucien Arkas, 2010 yılında İdol Şarapları'nı satın alarak adını 'LA Şarapçılık' olarak değiştirmiştir.

        LUCİEN ARKAS KİMİNLE EVLENDİ?

        Lucien Arkas'ın ilk evliliğinden Diane Arcas, Claire Christine Arkas ve Bernard Arcas adında üç çocuğu vardır. İkinci evliliğini sekreteri Esra Arkas ile gerçekleştirdi. Daha sonra boşandılar. Lucien Arkas üçüncü evliliğini Gülbeniz Hanım ile yaptı. Bu evlilikten bir çocukları oldu. Ünlü iş adamı son olarak döüncü evliliğini geçtiğimiz gün kendinden 42 yaş küçük Merve Sakallı ile yaptı.
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        Haberler Magazin Kendinden 42 yaş küçük sevgilisiyle evlenen Lucien Arkas kimdir, nereli, kaç yaşında? Lucien Arkas mesleği, ailesi ve hayatı!
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