Kendinden 42 yaş küçük sevgilisiyle evlenen Lucien Arkas kimdir, nereli, kaç yaşında? Lucien Arkas mesleği, ailesi ve hayatı!

LUCİEN ARKAS KİMDİR?

Lucien Arcas 1945 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Türk iş adamı. Arkas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı.

İzmir St. Joseph Fransız Lisesi mezunudur. İzmir'de yaşayan Marsilya kökenli[2] levantenlerden olan dedesi Gabriel J.B. Arcas'ın kurduğu ithalatçı firmanın başına genç yaşta yönetici olarak geçti. Merkezi İzmir'de bulunan Arkas Holding ve ona bağlı 61 olan şirketlerinin kurucusu ve genel müdürü olan Arkas,[3] birçok kez Türkiye'nin gelir vergisi rekortmenleri listesinde yer almış ve İzmir ili vergi rekortmeni olmuştur.

Evli olan Arkasın, Bernard Arcas adında bir oğlu ve Claire Christine Arcas ve Diane Arcas Göçmez adında iki kızı bulunmaktadır.