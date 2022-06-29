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    • Magazin
    • 29.06.2022 23:31
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    • 29.06.2022 23:33
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    15 Ağustos 1943'te başlayan ve 8 gün süren bir operasyon sonucu Büyük Okyanus'a Kiska adlı küçük bir adayı ele geçiren ABD ve Kanada birlikleri 300'den fazla ölü ve yaralı vermişken adayı kaç Japon askeri savunmuştur?

    ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunmuş olduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan "15 Ağustos 1943'te başlayan ve 8 gün süren bir operasyon sonucu Büyük Okyanus'a Kiska adlı küçük bir adayı ele geçiren ABD ve Kanada birlikleri 300'den fazla ölü ve yaralı vermişken adayı kaç Japon askeri savunmuştur? "sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edebilirsiniz...

    takvim.com.tr
    15 Ağustos 1943’te başlayan ve 8 gün süren bir operasyon sonucu Büyük Okyanus’a Kiska adlı küçük bir adayı ele geçiren ABD ve Kanada birlikleri 300’den fazla ölü ve yaralı vermişken adayı kaç Japon askeri savunmuştur?

    ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

    Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    Soru: 15 Ağustos 1943'te başlayan ve 8 gün süren bir operasyon sonucu Büyük Okyanus'a Kiska adlı küçük bir adayı ele geçiren ABD ve Kanada birlikleri 300'den fazla ölü ve yaralı vermişken adayı kaç Japon askeri savunmuştur?

    A) 0

    B) 1

    C) 10

    D) 1000

    Cevap: A

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    Haberler Magazin 15 Ağustos 1943'te başlayan ve 8 gün süren bir operasyon sonucu Büyük Okyanus'a Kiska adlı küçük bir adayı ele geçiren ABD ve Kanada birlikleri 300'den fazla ölü ve yaralı vermişken adayı kaç Japon askeri savunmuştur?
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