ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

Soru: 15 Ağustos 1943'te başlayan ve 8 gün süren bir operasyon sonucu Büyük Okyanus'a Kiska adlı küçük bir adayı ele geçiren ABD ve Kanada birlikleri 300'den fazla ölü ve yaralı vermişken adayı kaç Japon askeri savunmuştur?

A) 0

B) 1

C) 10

D) 1000

Cevap: A