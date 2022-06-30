Çukur dizisinden Behzat Ç'ye bomba transfer! Akın karakteriyle düşmanlarına kök söktürmüştü! Çekiç ve Gül'de rol alacak

2010 – 2013 yılları arasında yayınlanan Behzat Ç hikayesi ile bir döneme damga vurmuştu. Başarılı oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde yer aldığı dizi yayınlandığı dönemde fırtınalar estirmişti. Hafızalarda iz bırakan dizinin takipçilerine güzel bir haber geldi. Çukur dizisindeki Akın karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Burak Dakak Çekiç ve Gül: Behzat Ç'de! İşte detaylar...
BEHZAT Ç. EKRANLARA YENİDEN DÖNÜŞ YAPIYOR
Behzat Ç., "Çekiç ve Gül: Behzat Ç" adıyla yeniden çekiliyor. Önümüzdeki ay çekimlerine başlanması beklenen dizinin oyuncuları da tek tek ortaya çıkmaya başladı.
"Bu karanlık şehirde kimse seni duymazsa biz yine de duyarız la. Çekiç ve Gül: Bir #BehzatÇ. Hikayesi, yakında BluTV'de!" sloganıyla çekilecek olan dizi blutv'de seyirciyle buluşacak.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Gökçe Eyüboğlu ile anlaşa yapım bu kez de Burak Dakak'ı kadrosuna kattı.
Yetenekli oyuncu Demet Akbağ, Salih Bademci ve Sinem Ünsal'la oynadığı "Aydınlıkevler" oyunundaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
HAKİM DİZİSİNDE ROL ALACAKTI
Geçen sezon son anda tiyatro oyunlarının yoğunluğu nedeniyle Erdal Beşikçioğlu'yla rol alacağı Hakim dizisinden ayrılan Burak Dakak böylece usta aktörle "Behzat Ç"de buluşmuş olacak.