Çukur dizisinden Behzat Ç'ye bomba transfer! Akın karakteriyle düşmanlarına kök söktürmüştü! Çekiç ve Gül'de rol alacak

BEHZAT Ç. EKRANLARA YENİDEN DÖNÜŞ YAPIYOR

Behzat Ç., "Çekiç ve Gül: Behzat Ç" adıyla yeniden çekiliyor. Önümüzdeki ay çekimlerine başlanması beklenen dizinin oyuncuları da tek tek ortaya çıkmaya başladı.

"Bu karanlık şehirde kimse seni duymazsa biz yine de duyarız la. Çekiç ve Gül: Bir #BehzatÇ. Hikayesi, yakında BluTV'de!" sloganıyla çekilecek olan dizi blutv'de seyirciyle buluşacak.