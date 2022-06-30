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    • Magazin
    • 30.06.2022 17:14
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    • 30.06.2022 17:14
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    Çukur dizisinden Behzat Ç'ye bomba transfer! Akın karakteriyle düşmanlarına kök söktürmüştü! Çekiç ve Gül'de rol alacak

    Çekiç ve Gül: Behzat Ç adlı dizinin kadrosuna flaş bir isim katıldı. Emrah Serbes’in ‘Her Temas İz Bırakır’ isimli romanından diizye uyarlanan Behzat Ç'nin takipçilerine müjde! Erdal Beşikçioğlu’nun başrolünü oynadığı fenomen dizinin Temmuz ayında sete çıkması planlanıyor. Gökçe Eyüboğlu’nu kadrosuna alan yapım bu kez genç kuşaktan başarılı bir oyuncu ile anlaştı. İşte heyecanla ve merakla beklenen Çekiç ve Gül: Behzat Ç'nin oyuncu kadrosu...

    BEHZAT Ç. EKRANLARA YENİDEN DÖNÜŞ YAPIYOR

    2010 – 2013 yılları arasında yayınlanan Behzat Ç hikayesi ile bir döneme damga vurmuştu. Başarılı oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde yer aldığı dizi yayınlandığı dönemde fırtınalar estirmişti. Hafızalarda iz bırakan dizinin takipçilerine güzel bir haber geldi. Çukur dizisindeki Akın karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Burak Dakak Çekiç ve Gül: Behzat Ç'de! İşte detaylar...

    BEHZAT Ç. EKRANLARA YENİDEN DÖNÜŞ YAPIYOR

    Behzat Ç., "Çekiç ve Gül: Behzat Ç" adıyla yeniden çekiliyor. Önümüzdeki ay çekimlerine başlanması beklenen dizinin oyuncuları da tek tek ortaya çıkmaya başladı.

    "Bu karanlık şehirde kimse seni duymazsa biz yine de duyarız la. Çekiç ve Gül: Bir #BehzatÇ. Hikayesi, yakında BluTV'de!" sloganıyla çekilecek olan dizi blutv'de seyirciyle buluşacak.

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Gökçe Eyüboğlu ile anlaşa yapım bu kez de Burak Dakak'ı kadrosuna kattı.

    Yetenekli oyuncu Demet Akbağ, Salih Bademci ve Sinem Ünsal'la oynadığı "Aydınlıkevler" oyunundaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

    HAKİM DİZİSİNDE ROL ALACAKTI

    Geçen sezon son anda tiyatro oyunlarının yoğunluğu nedeniyle Erdal Beşikçioğlu'yla rol alacağı Hakim dizisinden ayrılan Burak Dakak böylece usta aktörle "Behzat Ç"de buluşmuş olacak.
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    Haberler Magazin Çukur dizisinden Behzat Ç'ye bomba transfer! Akın karakteriyle düşmanlarına kök söktürmüştü! Çekiç ve Gül'de rol alacak
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