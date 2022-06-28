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    • Magazin
    • 29.06.2022 12:35
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    • 29.06.2022 12:35
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    Yeni sezon öncesi hayranları veda haberiyle yıkılacak! Baba dizisinde flaş ayrılık! 'Yeni gelmiştin nereye gidiyorsun' Güzel oyuncu...

    Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı Baba dizisi efsane bir sezon finaliyle ekranlara kısa bir ara verdi. Show TV ekranlarında yayınlanan dizinin bir oyuncusu yeni sezonda kadroda yer almayacak. Sevilen oyuncunun hikayesinin sona erdiği ortaya çıktı.

    Baba dizisinde flaş ayrılık!

    Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi geçtiğimiz haftalarda sezon finali yapmıştı. Yeni sezon merakla beklenirken flaş bir ayrılık damga vurdu. Saruhanlı ailesinde yaşanan sarsıcı gelişmeler şimdiden yeni sezonda olacaklara dair merak uyandırırken ortaya çıkan veda gündeme bomba gibi düştü. Başrollerini Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın paylaştığı fenomen diziden ünlü oyuncunun ayrılacağı ortaya çıktı. İşte detaylar...

    Baba dizisi 15. bölümüyle sezon finali yaptı.

    Nesef kesen son bölümde Cansu'yla yaşadığı tartışmada Cansu'nun takılıp düşmesinin sonucunda ölmesiyle Kadircan polise teslim olurken Yaşar ameliyata alındı.

    BABA DİZİSİNDE FLAŞ AYRILIK!

    Sezon finali için bekleyişe geçen diziseverler veda haberiyle yıkılacak. Projeye sonradan dahil olan Dilara Aksüyek'in durumu merak konusu olmuştu.

    Dizide Elif karakterine hayat veren Dilara Aksüyek de ekipten ayrıldı. Güzel oyuncu şu günlerde gelen yeni dizi teklifleriyle ilgili görüşmeler yapıyor.

    DİLARA AKSÜYEK KİMDİR?

    24 Temmuz 1987 tarihinde dünyaya gelen oyuncu Dilara Aksüyek, 34 yıl yaşındadır. Aksüyek; İzmir, Karşıyaka'da dünyaya gelmiştir. Boyu 1,65 m olduğu bilinen Aksüyek, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

    İlk rolünü 2012 senesinde "Evlerden Biri" dizisinde 'Filiz' karakteri ile oynamıştır. 2013 yılında başlayan Özgü Namal'ın da rol aldığı "Merhamet" isimli dizide Narin'in kardeşi Şadiye'yi canlandırmıştır. Daha sonra "Kadim Dostum" isimli dizide Deniz karakterine hayat vermiştir.

    Aksüyek, yüksek reytingleriyle bilinen Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde ise "Mahfiruze Sultan" karakterini canlandırmıştır.
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