Yeni sezon öncesi hayranları veda haberiyle yıkılacak! Baba dizisinde flaş ayrılık! 'Yeni gelmiştin nereye gidiyorsun' Güzel oyuncu...

Baba dizisi 15. bölümüyle sezon finali yaptı.

Nesef kesen son bölümde Cansu'yla yaşadığı tartışmada Cansu'nun takılıp düşmesinin sonucunda ölmesiyle Kadircan polise teslim olurken Yaşar ameliyata alındı.

BABA DİZİSİNDE FLAŞ AYRILIK!

Sezon finali için bekleyişe geçen diziseverler veda haberiyle yıkılacak. Projeye sonradan dahil olan Dilara Aksüyek'in durumu merak konusu olmuştu.

Dizide Elif karakterine hayat veren Dilara Aksüyek de ekipten ayrıldı. Güzel oyuncu şu günlerde gelen yeni dizi teklifleriyle ilgili görüşmeler yapıyor.