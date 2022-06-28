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    • Magazin
    • 28.06.2022 10:19
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    • 28.06.2022 10:31
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    SON DAKİKA: Cüneyt Arkın hayatını kaybetti! ATV'nin efsane dizisi Kuruluş Osman'a bu sahneyle damga vurmuştu

    Son dakika haberleri... Yeşilçam'ın ve Türk Sineması'nın efsane ismi Cüneyt Arkın, tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti. Bugüne kadar 300'ü aşkın filmde rol olan Cüneyt Arkın, son dönemde ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Aksallıların reisi rolünü canlandırmıştı. İşte Cüneyt Arkın'ın Kuruluş Osman dizisindeki Osman Bey'le tanışma sahnesi...

    Cüneyt Arkın Kuruluş Osman’a bu sahneyle damga vurmuştu

    Unutulmaz filmleriyle Türk sinemasına damga vuran ünlü oyuncu 85 yaşındaki Cüneyt Arkın, hayatını kaybetti. Evinde rahatsızlandığı ve kaldırıldığı Beşiktaş'taki özel bir hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan ünlü oyuncu 1937 yılında Eskişehir'de doğdu.

    3 ÇOCUK BABASIYDI
    İlk evliliğini 1964 yılında Güler Mocan ile yapan Cüneyt Arkın'ın bu evliliğinden kızı Filiz doğdu. Evliliği kısa süren ünlü oyuncu, 1970 yılında Betül Işıl ile evlendi. Bu evliliğinden de Murat ve Kaan dünyaya geldi.

    UNUTULMAZ FİLMLERDE OYNADI
    Unutulmaz filmleriyle Türk sinemasına damga vuran Cüneyt Arkın, yediden yetmişe herkesin sevdiği bir oyuncu haline geldi.

    SON OLARAK KURULUŞ ERTUĞRUL'DA AKSAKALLILAR'IN REİSİ'Nİ CANLANDIRMIŞTI
    Kuruluş Ertuğrul'da rol alan Cüneyt Arkın, burada Aksakallılar'ın reisi rolünü canlandırmıştı. Burada Osman Bey ile tanıştığı sahne ve verdiği öğütler ise hafızalara kazınmıştı.
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        Haberler Magazin SON DAKİKA: Cüneyt Arkın hayatını kaybetti! ATV'nin efsane dizisi Kuruluş Osman'a bu sahneyle damga vurmuştu
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