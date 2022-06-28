Çekimleri başlıyor! Doktorlar ve Kalp Atışı izleyicilerine müjde! Oyuncu kadrosuyla büyük sükse yaratacak!

Doktorlar ve Kalp Atışı izleyicilerine güzel haber geldi. Show TV'de yeni bir dizi başlayacak. Yeni yayınlanacak dizi yine diğer iki dizi gibi dizideki doktorların iş ve özel hayatını konu edinecek. Projenin New Amsterdam dizisinin uyarlaması olacağı öğrenildi. Merakla beklenen dizinin yönetmenliğini de Masumlar Apartmanı'nın birçok ödül alan başarılı kadın yönetmenlerinden Çiğdem Bozali üstlenecek. İşte detaylar...