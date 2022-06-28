Her şey tamam! EDHO'nun yerini almaya geliyor! İşte Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin oyuncu kadrosu tam liste!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yerini alacak. Oktay Kaynarca'nın yapımcılığını üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin çekimleri son sürat devam ediyor. Şampiyonlar ligi gibi bir kadro ile ekranlarda fırtınalar estirmesi beklenen dizi Eylül ayında ATV'de yayınlanacak. Merakla beklenen diziyle ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın oyuncu kadrosu belli oldu. Kadroda ağızları açık bıraktıracak oyuncular yer alıyor.