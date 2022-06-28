Projesi sonunda ortaya çıktı! Gülsim Ali İlhan'dan yeni dizi! Gönül Dağı'nın mülayim Dilek'iydi! Bomba dizi ile ekranlara geri dönüyor

Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu Gülsim Ali İlhan sezon finalinde hikayesi bitince yapım ile yollarını ayırdı. Ünlü oyuncunun yeni projesi merak ediliyordu. Ortaya atılan iddia sosyal medyayı salladı. Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olacağı konuşuluyor. Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan bakın hangi dizide rol alacak...
Payitaht Abdülhamid, Diriliş Ertuğrul dizilerinde rol alan Gülsim Ali İlhan'ın asıl yıldızı Gönül Dağı diziyle parladı. Dilek karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu sezon finalinde diziden ayrıldı.
İlhan'ın Kral Kaybederse projesinde yer alacağı iddia edildi.
BOMBA İDDİA!
Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'Kral Kaybederse' adlı romanı diziye uyarlanacak.
Dizinin başrolü Kıvanç Tatlıtuğ olurken, partnerinin ise Gönül Dağı'ndan ayrılan Gülsim Ali'nin olacağı kulislerde konuşuluyor.
Çağrı Vila Lostuvalı'nın yönetmenliğini eşliğinde çekimleri gerçekleştirilecek ve OGM Pictures imzasıyla Star TV'de yayınlanacak olan Kral Kaybederse'ye Gülsim Ali'nin gelip gelmeyeceği konusu henüz netleşmedi.