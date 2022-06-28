Projesi sonunda ortaya çıktı! Gülsim Ali İlhan'dan yeni dizi! Gönül Dağı'nın mülayim Dilek'iydi! Bomba dizi ile ekranlara geri dönüyor

Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu Gülsim Ali İlhan sezon finalinde hikayesi bitince yapım ile yollarını ayırdı. Ünlü oyuncunun yeni projesi merak ediliyordu. Ortaya atılan iddia sosyal medyayı salladı. Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olacağı konuşuluyor. Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali İlhan bakın hangi dizide rol alacak...