Doktorlar ve Kalp Atışı izleyicilerine müjde! Çekimleri başlıyor! Oyuncu kadrosuyla büyük sükse yaratacak!

VE İSTENEN OLDU!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, "Doktorlar" ve "Kalp Atışı" dizileri hafızalardan silinmeyen Show TV yine etkili bir doktor dizisine başlıyor. Yeni projeyi Saner Ayar'ın patronu olduğu O3 Medya çekiyor.

Proje Amerika'nın en eski devlet hastanesinde görevli olan Dr. Eric Manheimer'ın biyografisinden yola çıkılarak çekilen "New Amsterdam" dizisinin uyarlaması olacak. "Yeni İstanbul" dizisinin senaryosu Ayça Üzüm ve Cansu Çoban'a ait…