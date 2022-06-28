Doktorlar ve Kalp Atışı izleyicilerine müjde! Çekimleri başlıyor! Oyuncu kadrosuyla büyük sükse yaratacak!

2006-2011 tarihleri arasında yayınlanan Doktorlar dizisi ve 2017-2018 yılları arasında yayınlanan Kalp Atışı dizisi halen diziseverlerin hafızasında. Fenomen iki dizinin benzeri bir dizi yayınlanacak. Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak dizinin çekimleri de başlıyor. Ancak dizinin yönetmen koltuğunda Kaçış'ın yönetmeni Yağız Alp Akaydın'ın oturacağı açıklanmıştı. Değişikliği gidilerek ödüllü yönetmen Çiğdem Bozali ile anlaşıldı.
YENİ İSTANBUL DİZİSİ YAKINDA BAŞLIYOR!
Başrollerini Kutsi, Yasemin Özilhan, Leyla Göksun, Bekir Aksoy, Melike Güner ve Yeşim Ceren Bozoğlu'nun paylaştığı Doktorlar dizisi 4 sezon boyunca Show TV ekranlarında fırtınalar estirmişti. Final yapması sonrası Kalp Atışı adlı dizi yayınlanmaya başlanmıştı.
Başrollerini Gökhan Alkan, Öykü Karayel, Ali Burak Ceylan, Hakan Gerçek ve Merve Çağıran'ın paylaştıkları Kalp Atışı dizisi de final yaptıktan sonra izleyiciler benzer bir dizinin yayınlanmasını istemişti.
VE İSTENEN OLDU!
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, "Doktorlar" ve "Kalp Atışı" dizileri hafızalardan silinmeyen Show TV yine etkili bir doktor dizisine başlıyor. Yeni projeyi Saner Ayar'ın patronu olduğu O3 Medya çekiyor.
Proje Amerika'nın en eski devlet hastanesinde görevli olan Dr. Eric Manheimer'ın biyografisinden yola çıkılarak çekilen "New Amsterdam" dizisinin uyarlaması olacak. "Yeni İstanbul" dizisinin senaryosu Ayça Üzüm ve Cansu Çoban'a ait…