Son dakika haberi... Kurtlar Vadisi'nin Tuncay'ı 62 yaşındaki ünlü oyuncu ve yönetmen Osman Wöber hayatını kaybetti. Acı haberi yakınları sosyal medya hesaplarından duyurdu. Peki OSMAN WÖBER ÖLDÜ MÜ? Osman Wöber neden öldü, hastalığı neydi? Osman Wöber kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Eşi kim?
OSMAN WÖBER NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?
Kurtlar Vadisi'nde 'Deve Tuncay' karakterini canlandıran Osman Wöber geçirdiği kalp krizi sonucu öldü.
OSMAN WÖBER KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDAYDI?
1960 Ankara doğumlu olan ve baba tarafından Avusturyalı olan Osman Wöber, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim gördü. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde tiyatroya başladı. Öğrencilik döneminde Şan Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu ve Yeditepe Oyuncularının oyunlarında roller aldı.
1988-1993 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu, 1995-1998 yılları arasında ise İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda müdürlük ve sanat yönetmenliği yaptı.
Goethe Enstitüsü bursuyla iki kez Almanya'nın çeşitli tiyatrolarında incelemeler yaptı, çalışmalarında bulundu.
2001 yılında yeniden İstanbul Devlet Tiyatrosunun başına getirildi ve bu görevi 2009'a kadar sürdürdü.
Devlet Tiyatrolarının sahnelediği ve Memet Baydur'un yazdığı oyun olan Kamyon'un yönetmenliğini yaptı. Sekizinci Saat, Cumhuriyet gibi filmlerde roller üstlendi.