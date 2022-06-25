Kurtlar Vadisi'nin Deve Tuncay'ıydı! Osman Wöber yaşamını yitirdi





1988 - 1993 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu, 1995 - 1998 yılları arasında ise İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda Müdür ve Sanat Yönetmenliği yaptı. Goethe Enstitüsü bursuyla tiyatro çalışmalarında bulundu. 2001 yılında yeniden İstanbul Devlet Tiyatrosunun başına getirildi. Devlet Tiyatroları'nın sahnelediği ve Memet Baydur'un yazdığı oyun olan "Kamyon"'un yönetmenliğini yaptı. Sekizinci Saat, Cumhuriyet gibi filmlerde roller üstlendi. Şimdiye dek 16 film ve dizide rol alan Osman Wöber, 2017 yılında ekranlara gelen İsimsizler dizisi oyuncu kadrosunda da rol aldı.