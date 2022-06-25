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    • Magazin
    • 25.06.2022 23:54
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    • 26.06.2022 00:16
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    Kurtlar Vadisi'nin Deve Tuncay'ıydı! Osman Wöber yaşamını yitirdi

    Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Deve Tuncay karakteri ile hafızalara kazınan Osman Wöber geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. 62 yaşında hayata veda eden ünlü oyuncunun acı haberini Zafer Alagöz duyurdu. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Osman Wöber yaşamını yitirdi

    Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Deve Tuncay karakteri ile hafızalara kazınan Osman Wöber geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

    62 yaşındaki Wöber ile ilgili acı haberi oyuncu Zafer Alagöz duyurdu.



    "ÇOK ÜZGÜNÜM BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"
    Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Alagöz, "Sevgili arkadaşımız Osman Wober'ani bir kalp kriziyle veda etmiş diye haber geldi az önce.Çok üzgünüm başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

    Osman Wöber 62 yaşındaydı...

    OSMAN WÖBER KİMDİR?
    Sinema ve tiyatro oyuncusu ve yönetmeni, yapımcı. Oyuncu ve sunucu Müge Wöber'in eşidir. 27 Şubat 1960, Ankara doğumlu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünde eğitim gördü. Devlet Tiyatrosunda tiyatroya başladı. Öğrencilik döneminde Şan Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu ve Yeditepe Oyuncularının oyunlarında roller aldı.



        1988 - 1993 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu, 1995 - 1998 yılları arasında ise İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda Müdür ve Sanat Yönetmenliği yaptı. Goethe Enstitüsü bursuyla tiyatro çalışmalarında bulundu. 2001 yılında yeniden İstanbul Devlet Tiyatrosunun başına getirildi. Devlet Tiyatroları'nın sahnelediği ve Memet Baydur'un yazdığı oyun olan "Kamyon"'un yönetmenliğini yaptı. Sekizinci Saat, Cumhuriyet gibi filmlerde roller üstlendi. Şimdiye dek 16 film ve dizide rol alan Osman Wöber, 2017 yılında ekranlara gelen İsimsizler dizisi oyuncu kadrosunda da rol aldı.



        Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

        Arturo Ui'nin Önlenebilir Tırmanışı / Oyuncu - 1999

        Kamyon / Yönetmen - 1995

        Don Juan / Don Carlos / Gusman - 1994

        Aşağıdakiler / Yardımcı Yönetmen - 1994

        Bahar Noktası / Yönetmen Yardımcısı - 1993

        İki Kova Su / Joris - 1986


        Yapımcısı Olduğu Dizi:

        Güneş Yanıkları (2000)

        İnce İnce Yasemince (1994)



            Rol Aldığı Diziler:

            Ağlama Anne (2018)

            İsimsizler (2017)

            Seni Kimler Aldı (Metin, 2017)

            Aile İşi (Sami, 2016)

            Osmanlı Tokadı (İskender, 2013)

            Hayat Devam Ediyor (2011-2012)

            Kurtlar Vadisi Pusu (Tuncay Kantarcı, 2007-2015)

            Kurtlar Vadisi (Tuncay Kantarcı, 2003-2005)

            İnce İnce Yasemince (Başkomiser, 1994)

            Ateşten Günler (1987)

            Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (Adnan, 1985)



            Rol Aldığı Filmler:

            Öteki Taraf (Patron, 2017)

            4 Çehar (Kısa Film 2009)

            Organize İşler (Komiser, 2005)

            Cumhuriyet (1998)

            Sekizinci Saat (Sinan, 1994)

            Yönetmen Ekibinde Yer Aldığı Film:

            Son Darbe (Reji Ekibi, 1985)
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