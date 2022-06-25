Kurtlar Vadisi'nin Deve Tuncay'ıydı! Osman Wöber yaşamını yitirdi

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Deve Tuncay karakteri ile hafızalara kazınan Osman Wöber geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
62 yaşındaki Wöber ile ilgili acı haberi oyuncu Zafer Alagöz duyurdu.
"ÇOK ÜZGÜNÜM BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"
Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Alagöz, "Sevgili arkadaşımız Osman Wober'ani bir kalp kriziyle veda etmiş diye haber geldi az önce.Çok üzgünüm başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.
Osman Wöber 62 yaşındaydı...
OSMAN WÖBER KİMDİR?
Sinema ve tiyatro oyuncusu ve yönetmeni, yapımcı. Oyuncu ve sunucu Müge Wöber'in eşidir. 27 Şubat 1960, Ankara doğumlu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünde eğitim gördü. Devlet Tiyatrosunda tiyatroya başladı. Öğrencilik döneminde Şan Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu ve Yeditepe Oyuncularının oyunlarında roller aldı.