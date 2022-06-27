Gülşen 'cinselliğiyle tutunmaya çalışıyor' sözlerini affetmedi şikayetçi oldu! Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'ya kötü haber

Ünlü şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz günlerde Lopipop isimli bir şarkı yayınlamış, şarkının klibi ise ünlü şarkıcının giydiği kıyafetler ve hareketleri nedeniyle gündem olmuştu. Klibin yayınlamasından bir süre sonra Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto sunucusu olduğu programda, Gülşen'in klibini eleştirdi.
Bircan Bali, Gülşen hakkında, 'Po.. yıldızı' gibi derken, Serengil, 'Teşhirci' ve Arto da 'Cinselliğiyle tutunmaya çalışıyor' şeklinde yorum yaptı. Yorumlarda, Gülşen'in çıkar evliliği yaptığı, seks işçisi, striptizci ve müstehcen dergilerin kapak yıldızı şeklinde ifadeler vardı.
KORUMA KARARI ALDIRDI
Ünlü sanatçı hakkındaki yorumlar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Şarkıcı şikayet dilekçesinde, ünlü bir sanatçı olduğunu sahne kıyafetlerinin konuşulmasının son derece normal olduğu ve yorumların ise ölçüsüz ve hakaret dolu olduğunu ileri sürdü.