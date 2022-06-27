Gülşen 'cinselliğiyle tutunmaya çalışıyor' sözlerini affetmedi şikayetçi oldu! Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'ya kötü haber

Bircan Bali, Gülşen hakkında, 'Po.. yıldızı' gibi derken, Serengil, 'Teşhirci' ve Arto da 'Cinselliğiyle tutunmaya çalışıyor' şeklinde yorum yaptı. Yorumlarda, Gülşen'in çıkar evliliği yaptığı, seks işçisi, striptizci ve müstehcen dergilerin kapak yıldızı şeklinde ifadeler vardı.