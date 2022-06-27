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    • Magazin
    • 27.06.2022 16:09
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    • 27.06.2022 16:10
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    Gülşen 'cinselliğiyle tutunmaya çalışıyor' sözlerini affetmedi şikayetçi oldu! Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'ya kötü haber

    Gülşen 'cinselliğiyle tutunmaya çalışıyor' sözlerini affetmedi, şikayetçi oldu. Lolipop şarkısıyla medyada gündem olan ünlü şarkıcı Gülşen, Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto’nun sunucusu olduğu programda hakkında söylenen ‘Teşhirci, kendisini cinselliği ile gündemde tutmaya çalışıyor ve Po.. yıldızı gibi’ sözleri sonrası Aile Mahkemesine başvurarak koruma kararı aldırdı. Gülşen, şikâyet ettiği sunucuların kendisine hakaret ettiğini ileri sürdü.

    Gülşen, Seren’i Arto’yu ve Bircan’ı affetmedi

    Ünlü şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz günlerde Lopipop isimli bir şarkı yayınlamış, şarkının klibi ise ünlü şarkıcının giydiği kıyafetler ve hareketleri nedeniyle gündem olmuştu. Klibin yayınlamasından bir süre sonra Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto sunucusu olduğu programda, Gülşen'in klibini eleştirdi.

    Bircan Bali, Gülşen hakkında, 'Po.. yıldızı' gibi derken, Serengil, 'Teşhirci' ve Arto da 'Cinselliğiyle tutunmaya çalışıyor' şeklinde yorum yaptı. Yorumlarda, Gülşen'in çıkar evliliği yaptığı, seks işçisi, striptizci ve müstehcen dergilerin kapak yıldızı şeklinde ifadeler vardı.

    KORUMA KARARI ALDIRDI
    Ünlü sanatçı hakkındaki yorumlar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Şarkıcı şikayet dilekçesinde, ünlü bir sanatçı olduğunu sahne kıyafetlerinin konuşulmasının son derece normal olduğu ve yorumların ise ölçüsüz ve hakaret dolu olduğunu ileri sürdü.

        Gülşen, Aile Mahkemesine başvurarak şikâyet ettiği sunucuların kendisi hakkında yorum yapmaması için koruma kararı aldırdığını kaydetti.

        Aile Mahkemesi, Gülşen'in talebini kabul ederek şikayetçi olduğu Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'nun hakkında yorum yapmasını engellediğini belirtti. Koruma kararı sonrası, ünlü şarkıcının ihbarı sonrası üç sunucu hakkında soruşturma başlatıldı.

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