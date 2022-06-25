Gamze Özer ÖLDÜ MÜ? Sihirli Annem'in senaristi Gamze Özer neden öldü, hastalığı neydi? Gamze Özer kimdir, kaç yaşındaydı? Dizileri ve filmleri...

Gamze Özer öldü mü? Sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Sevenlerini üzecek haber duyuruldu. Sihirli Annem'in senaristi Gamze Özer hayatını kaybetti. Peki, Sihirli Annem'in senaristi Gamze Özer neden öldü, hastalığı neydi?Gamze Özer kimdir, kaç yaşındaydı? Dizileri ve filmleri...
Sihirli Annem, Hanımın Çiftliği, Kınalı Kar gibi yayınlandığı dönemde ekranda fırtınalar estiren çok sayıda dizi ve filmin senaristi Gamze Özer hayatını kaybetti.
47 yaşındaki Gamze Özer'in acı haberini Armağan Çağlayan duyurdu.
Çağlayan, Twitter sayfasında "İnanamıyorum! Ahhhh Gamze… Her ölüm erken ama senin için çooook erkendi…. Yattığın yer incitmesin " notunu paylaştı.