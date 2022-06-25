Gamze Özer ÖLDÜ MÜ? Sihirli Annem'in senaristi Gamze Özer neden öldü, hastalığı neydi? Gamze Özer kimdir, kaç yaşındaydı? Dizileri ve filmleri...

Armağan Çağlayan, ünlü senaristin ölüm nedenini soranlara "Gece yatmış, sabah uyanamamış… Sebebi henüz bilinmiyor." yanıtını verdi.

GAMZE ÖZER KİMDİR?

Gamze Özer 1975 yılında İzmir'de doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Gamze Özer, 1990 - 1992 yıllarında ise tiyatro oyuncusu olarak başladığı kariyerine 1994 yılında köşe yazarı olarak devam etmiştir. 1997 yılında taşınarak hayatında bir dönüm noktasına imza atan Gamze Özer burada senaryo yazarak, kendisine gelecek olan birçok ödülün de sahibi olmayı başardı. 25 Haziran Cumartesi günü 47 yaşında vefat eden Gamze Özer birçok başarılı yapımın senaristliğini yaptı.