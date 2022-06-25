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    • Magazin
    • 25.06.2022 12:36
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    • 25.06.2022 12:42
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    Gamze Özer ÖLDÜ MÜ? Sihirli Annem'in senaristi Gamze Özer neden öldü, hastalığı neydi? Gamze Özer kimdir, kaç yaşındaydı? Dizileri ve filmleri...

    Gazme Özer hakkında aramalar hız kazandı. Sihirli Annem, Hanımın Çiftliği, Kınalı Kar gibi yayınlandığı dönemde ekranda fırtınalar estiren çok sayıda dizi ve filmin senaristi Gamze Özer hayata gözlerini yumdu. Vatandaşlar arama motorlarında, "Gamze Özer kimdir, neden öldü? Sihirli Annem'in senaristi Gamze Özer hastalığı neydi?" Sorularına yanıt aramaya başladı. işte detaylar...

    takvim.com.tr
    Gamze Özer kimdir, neden öldü?

    Gamze Özer öldü mü? Sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Sevenlerini üzecek haber duyuruldu. Sihirli Annem'in senaristi Gamze Özer hayatını kaybetti. Peki, Sihirli Annem'in senaristi Gamze Özer neden öldü, hastalığı neydi?Gamze Özer kimdir, kaç yaşındaydı? Dizileri ve filmleri...

    Sihirli Annem, Hanımın Çiftliği, Kınalı Kar gibi yayınlandığı dönemde ekranda fırtınalar estiren çok sayıda dizi ve filmin senaristi Gamze Özer hayatını kaybetti.

    47 yaşındaki Gamze Özer'in acı haberini Armağan Çağlayan duyurdu.

    Çağlayan, Twitter sayfasında "İnanamıyorum! Ahhhh Gamze… Her ölüm erken ama senin için çooook erkendi…. Yattığın yer incitmesin " notunu paylaştı.

        Armağan Çağlayan, ünlü senaristin ölüm nedenini soranlara "Gece yatmış, sabah uyanamamış… Sebebi henüz bilinmiyor." yanıtını verdi.

        GAMZE ÖZER KİMDİR?

        Gamze Özer 1975 yılında İzmir'de doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Gamze Özer, 1990 - 1992 yıllarında ise tiyatro oyuncusu olarak başladığı kariyerine 1994 yılında köşe yazarı olarak devam etmiştir. 1997 yılında taşınarak hayatında bir dönüm noktasına imza atan Gamze Özer burada senaryo yazarak, kendisine gelecek olan birçok ödülün de sahibi olmayı başardı. 25 Haziran Cumartesi günü 47 yaşında vefat eden Gamze Özer birçok başarılı yapımın senaristliğini yaptı.

        Senaryosunu Yazdığı Film ve Diziler:

        Sihirli Annem (TV Dizisi 2021)

        Sihirli Annem Bir'iz (Sinema Filmi 2020)

        Hayatımın Rolü (TV Dizisi 2012)

        Maskeli Balo (TV Dizisi 2010)

        Nefes (TV Dizisi 2009)

        Hanımın Çiftliği (TV Dizisi 2009)

        Beni Unutma (TV Dizisi 2008)

        Nefes (Sinema Filmi 2007)

        Annem (TV Dizisi 2007-2008)

        Adak (TV Dizisi 2006)

        Acemi Cadı (TV Dizisi 2006)

        Rüzgarlı Bahçe (TV Dizisi 2005)

        Maki (TV Dizisi 2005)

        Bütün Çocuklarım (TV Dizisi 2004)

        Sihirli Annem (TV Dizisi 2003-2011)

        Estağfurullah Yokuşu (TV Dizisi 2003)

        Kınalı Kar (TV Dizisi 2002)

        Kuzenlerim (TV Dizisi 2002-2004)

        Aylin (TV Dizisi 2001)

        Akordeon Sustuğunda (TV Dizisi 2001)

        Aklımda (TV Dizisi 2001)

        90-60-90 (TV Dizisi 2001)

        Zilyoner (TV Dizisi 1999)

        Yüzleşme (I) (TV Dizisi 1999)

        Kedi (TV Dizisi 1999)

        Güzel Günler (TV Dizisi 1998)

        Yönetmeni Olduğu Film ve Diziler:

        Sihirli Annem (TV Dizisi 2011

        Rol Aldığı Film ve Diziler:

        Sihirli Annem Bir'iz (Sinema Filmi 2020

        Küçük Hanımefendi (TV Dizisi 2011)

        Kuzenlerim (TV Dizisi Gamze, 2002-2004)
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        Haberler Magazin Gamze Özer ÖLDÜ MÜ? Sihirli Annem'in senaristi Gamze Özer neden öldü, hastalığı neydi? Gamze Özer kimdir, kaç yaşındaydı? Dizileri ve filmleri...
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