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    • Magazin
    • 24.06.2022 22:35
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    • 24.06.2022 22:37
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    Yemekteyiz 15 bin TL ödülün sahibi kim oldu? 24 Haziran Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu?

    TV8 kanalında ekranlara gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın birincisi günün en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Gündüz kuşağının sevilen yarışma programında bugün bir isim 15 bin TL para ödülünü kazanacak. Fenomen programın sunucusu Zuhal Topal haftanın finalinde ismini açıkladığı kişiye 15 bin TL ödül verecek. Peki, 24 Haziran Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? Yemekteyiz 15 bin TL ödülün sahibi kim oldu?

    takvim.com.tr
    24 Haziran Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu?

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın finaline gelindi. 5 gün boyunca 5 yarışmacı yarıştı. Her yarışma kendi evinde kendi mutfağında diğer 4 yarışmacılara en güzel yemeklerini yaptı. Haftanın sonunda en çok puanı alan yarışmacı 15 bin TL para ödülünü kazanacak. Bu hafta birbirinden dişli yarışmacılar yarıştı. Peki 24 Haziran Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? Yemekteyiz 15 bin TL ödülün sahibi kim oldu? İşte tüm merak edilenler!

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?

    24 Haziran Zuhal Topal Yemekteyiz birincisi BARAN oldu.

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BU HAFTAKİ YARIŞMACILARIN İSİMLERİ

    1. gün yarışmacısı : Emine Hanım
    2. gün yarışmacısı : Duygu Hanım
    3. gün yarışmacısı : Halil İbrahim Bey
    4. gün yarışmacısı : Baran Bey
    5. gün yarışmacısı : Gülçin Hanım

        21 HAZİRAN PUAN DURUMU

        21 Haziran 2022 Salı günü için puan durumu henüz açıklanmadı. Puanlar verildiğinde haberimizde yer alacaktır.

        Öte yandan bir önceki gün Emine Hanım yarışmıştı. Emine Hanım'a verilen puanlar ise şöyle;

        Duygu Hanım'ın Emine Hanım'a verdiği puan : 6 puan
        Halil İbrahim Bey'in Emine Hanım'a verdiği puan : 3 puan
        Baran Bey'in Emine Hanım'a verdiği puan : 6 puan
        Gülçin Hanım'ın Emine Hanım'a verdiği puan : 6 puan

        ZUHAL TOPAL KİMDİR?

        Zuhal Topal (d. 23 Eylül 1976, İstanbul), Türk program sunucusu ve dizi oyuncusudur. Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 12 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır. Aslen İstanbulludur.

        ZUHAL TOPAL KARİYERİ

        2003-2006 yılları arasında yayımlanan Sihirli Annem dizisindeki "Suzan" adlı karakteriyle tanınmıştır. Atv'de yayımlanan Selena adlı dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir. Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı Papatyam dizisinde birkaç bölümde oynamıştır. Sonrasında ise Zuhal Topal'la İzdivaç adında bir evlilik programı sunmuştur. Kanal D'de yayımlanan Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynamıştır. TRT 1 kanalında 91 bölüm yayınlanan Avrupa Avrupa adlı dizide oynarken bir bebek dünyaya getirmiş adını da hurma ağacı anlamına gelen "Lina" koymuştur. 2013 yılında bu dizideki "Nermin" rolüyle Antalya TV Ödülleri'nde aday gösterilmiş ve "En iyi Komedi Kadın Oyuncu Ödülü"nün sahibi olmuştur. Son olarak 2018-2021 yılları arasında FOX'ta yayımlanan "Zuhal Topal'la Sofrada" isimli yemek yarışmasını sunmuştur.
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