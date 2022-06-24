Yemekteyiz 15 bin TL ödülün sahibi kim oldu? 24 Haziran Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın finaline gelindi. 5 gün boyunca 5 yarışmacı yarıştı. Her yarışma kendi evinde kendi mutfağında diğer 4 yarışmacılara en güzel yemeklerini yaptı. Haftanın sonunda en çok puanı alan yarışmacı 15 bin TL para ödülünü kazanacak. Bu hafta birbirinden dişli yarışmacılar yarıştı. Peki 24 Haziran Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? Yemekteyiz 15 bin TL ödülün sahibi kim oldu? İşte tüm merak edilenler!
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?
24 Haziran Zuhal Topal Yemekteyiz birincisi BARAN oldu.
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BU HAFTAKİ YARIŞMACILARIN İSİMLERİ
1. gün yarışmacısı : Emine Hanım
2. gün yarışmacısı : Duygu Hanım
3. gün yarışmacısı : Halil İbrahim Bey
4. gün yarışmacısı : Baran Bey
5. gün yarışmacısı : Gülçin Hanım