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    • Magazin
    • 24.06.2022 11:48
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    • 24.06.2022 11:48
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    GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 24 Haziran Gelinim Mutfakta kim kazandı? Haftanın birincisi (bileziği alan isim) ve veda eden yarışmacı...

    Kanal D'nin fenomen yarışması Gelinim Mutfakta'da haftanın finaline geldi. Bugün bir isim haftanın ve günün birincisi olacakken, bir isim de yarışmaya veda edecek. Programın takipçileri 24 Haziran puan durumuna odaklandı. Peki GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? Gelinim Mutfakta kim kazandı? İşte haftanın ve günün birincisi (bileziği alan isim) ve veda eden yarışmacı...

    11. 22. VE 33. KİŞİYE ÇEYREK ALTIN...

    Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta altın kazandırmaya devam ediyor. Bugünün kazananı ve yarışmaya veda eden ismi merak ediliyor. Peki GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 24 Haziran Gelinim Mutfakta kim kazandı? Haftanın ve günün birincisi (bileziği alan isim) ve veda eden yarışmacı haberimizde...

    GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

    Bir önceki gün en yüksel puanı alıp çeyrek altının sahibi olmaya hak kazanan isim Aslıhan oldu. 24 Haziran puan durumu ise henüz açıklanmadı. Yarışmadan elenen isim belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

    GELİNİM MUTFAKTA GÜNLÜK PUAN DURUMU 23 HAZİRAN PERŞEMBE

    Aslıhan: 15

    Damla: 14

    Yeşim: 13

    Hasret: 8

    YARIŞMACI ADAYLARI DA KAZANACAK...

    Sezon finaline girecek olan Gelinim Mutfakta yarışması yeni sezon için ön hazırlıklarına başlıyor.

    Gelinim Mutfakta artık yarışmacılarına değil, yarışmacı adaylarına da kazandıracak.

        11. 22. VE 33. KİŞİYE ÇEYREK ALTIN...

        Yeni sezon için programa başvuru yapıp, mülakatlara katılan 11. 22. ve 33. olan kişilere birer çeyrek altın hediye edilecek.

        Yayınlanan fragmanda şu ifadeler yer aldı:

        "Gelinim Mutfakta artık sadece yarışmacılarına değil yarışmacı adaylarına da kazandırıyor. Başvuru yapıp mülakata katılan 11. 22. Ve 33. Kişiye 1 adet çeyrek altın hediye.Sizde hemen başvuru yaparak çeyrek altın kazanma şansı yakalayabilirsiniz"
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