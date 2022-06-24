GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 24 Haziran Gelinim Mutfakta kim kazandı? Haftanın birincisi (bileziği alan isim) ve veda eden yarışmacı...

Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta altın kazandırmaya devam ediyor. Bugünün kazananı ve yarışmaya veda eden ismi merak ediliyor. Peki GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 24 Haziran Gelinim Mutfakta kim kazandı? Haftanın ve günün birincisi (bileziği alan isim) ve veda eden yarışmacı haberimizde...