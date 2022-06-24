GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 24 Haziran Gelinim Mutfakta kim kazandı? Haftanın birincisi (bileziği alan isim) ve veda eden yarışmacı...

Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta altın kazandırmaya devam ediyor. Bugünün kazananı ve yarışmaya veda eden ismi merak ediliyor. Peki GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 24 Haziran Gelinim Mutfakta kim kazandı? Haftanın ve günün birincisi (bileziği alan isim) ve veda eden yarışmacı haberimizde...
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Bir önceki gün en yüksel puanı alıp çeyrek altının sahibi olmaya hak kazanan isim Aslıhan oldu. 24 Haziran puan durumu ise henüz açıklanmadı. Yarışmadan elenen isim belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
GELİNİM MUTFAKTA GÜNLÜK PUAN DURUMU 23 HAZİRAN PERŞEMBE
Aslıhan: 15
Damla: 14
Yeşim: 13
Hasret: 8
YARIŞMACI ADAYLARI DA KAZANACAK...
Sezon finaline girecek olan Gelinim Mutfakta yarışması yeni sezon için ön hazırlıklarına başlıyor.
Gelinim Mutfakta artık yarışmacılarına değil, yarışmacı adaylarına da kazandıracak.