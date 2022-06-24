Guinnes Dünya Rekorlarına göre 251 cm boyundaki yaşayan en uzun erkek ve 215 cm yaşayan en uzun kadın sırasıyla hangi ülkenin vatandaşlarıdır? ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.



Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

Soru: Guinnes Dünya Rekorlarına göre 251 cm boyundaki yaşayan en uzun erkek ve 215 cm yaşayan en uzun kadın sırasıyla hangi ülkenin vatandaşlarıdır?

A) Türkiye ve Türkiye

B) Türkiye ve Çin

C) Türkiye ve ABD

D) Çin ve Çin

Cevap: A