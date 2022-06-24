Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 24.06.2022 21:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.06.2022 21:57
    ABONE OL

    Guinnes Dünya Rekorlarına göre 251 cm boyundaki yaşayan en uzun erkek ve 215 cm yaşayan en uzun kadın sırasıyla hangi ülkenin vatandaşlarıdır?

    ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan "Guinnes Dünya Rekorlarına göre 251 cm boyundaki yaşayan en uzun erkek ve 215 cm yaşayan en uzun kadın sırasıyla hangi ülkenin vatandaşlarıdır?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin....

    takvim.com.tr
    Guinnes Dünya Rekorlarına göre 251 cm boyundaki yaşayan en uzun erkek ve 215 cm yaşayan en uzun kadın sırasıyla hangi ülkenin vatandaşlarıdır?

    Guinnes Dünya Rekorlarına göre 251 cm boyundaki yaşayan en uzun erkek ve 215 cm yaşayan en uzun kadın sırasıyla hangi ülkenin vatandaşlarıdır? ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

    Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    Soru: Guinnes Dünya Rekorlarına göre 251 cm boyundaki yaşayan en uzun erkek ve 215 cm yaşayan en uzun kadın sırasıyla hangi ülkenin vatandaşlarıdır?

    A) Türkiye ve Türkiye

    B) Türkiye ve Çin

    C) Türkiye ve ABD

    D) Çin ve Çin

    Cevap: A

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İSKİ çalışması vatandaşlara kabus oldu
    Haberler Magazin Guinnes Dünya Rekorlarına göre 251 cm boyundaki yaşayan en uzun erkek ve 215 cm yaşayan en uzun kadın sırasıyla hangi ülkenin vatandaşlarıdır?
        SON DAKİKA