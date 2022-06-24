Survivor’da 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı, kim kaybetti? 24 Haziran Cuma Survivor’da kim elendi, kim gitti?

Survivor'da 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Haziran 2022 Survivor'da kim elendi? Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı fenomen yarışma yine izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Çok önemli olan 3. dokunulmazlığı kim aldı merak ediliyor. Survivor son bölümü izlemeyi kaçıranlar için detaylar haberimizde yer alıyor.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan kişi henüz belli olmadı. Kazanan kişi açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star'da haftanın eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.