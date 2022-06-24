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    • Magazin
    • 24.06.2022 22:34
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    • 24.06.2022 22:34
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    Survivor'da 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı, kim kaybetti? 24 Haziran Cuma Survivor'da kim elendi, kim gitti?

    Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? Sorusunun yanıtı merakla araştırılanlar arasında yer aldı. TV8’in fenomen yarışmasında yine heyecan dolu bir dokunulmazlık mücadelesi vardı, yarışmacılar en iyi performanslarını sergiledi. Peki kazanan kim oldu? 24 Haziran 2022 Survivor'da kim elendi? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Survivor’da 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı, kim kaybetti? 24 Haziran Cuma Survivor’da kim elendi, kim gitti?

    Survivor'da 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Haziran 2022 Survivor'da kim elendi? Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı fenomen yarışma yine izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Çok önemli olan 3. dokunulmazlığı kim aldı merak ediliyor. Survivor son bölümü izlemeyi kaçıranlar için detaylar haberimizde yer alıyor.

    SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan kişi henüz belli olmadı. Kazanan kişi açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

    SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Survivor All Star'da haftanın eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

        SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor'da ödül oyununu kazanan kişi henüz belli olmadı. Kazanan kişi açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz.

        SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

        SMS oylaması sonucunda Survivor'a veda eden isim son isim Berkan Karabulut olmuştu.
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        Haberler Magazin Survivor'da 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı, kim kaybetti? 24 Haziran Cuma Survivor'da kim elendi, kim gitti?
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