Mucize Doktor adlı dizi ile yıldızı parlayan Onur Tuna daha sonra bir çok dizide rol aldı. 36 yaşında oyuncu özellikle boyu ile dikkat çekiyor. 1,95 metre boyunda olan başarılı oyuncu şimdilerde magazin gündemini çalkalıyor. Aşk yaşadığı ortaya çıktı. İtiraf da direkt kendisinden geldi. Peki Onur Tuna Yasemin Yazıcı sevgili mi? Onur Tuna'nın sevgilisi kim? Yasemin Yazıcı kimdir, kaç yaşında, nereli?
ONUR TUNA YASEMİN YAZICI SEVGİLİ Mİ?
Onur Tuna'nın Yasemin Yazıcı'yla sevgili olduğu ortaya çıktı. Dizisinin çekimleri bittikten sonra soluğu Filipinler'de alan oyuncuya tatilinde Yasemin Yazıc da eşlik etti.
Çiftin yaklaşık 6 aydır sevgili olduğu ve çok iyi anlaştıkları öğrenildi. Ünlü oyuncunun bir ilke imza atıp Yasemin Yazıcı'nın paylaştığı pozu yayınlaması ilişkisinin ciddi temelde ilerlediği sinyalini verdi.
YASEMİN YAZICI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Yasemin Yazıcı, 8 Eylül 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.
Yasemin Yazıcı, özel bir kursta diksiyon ve oyunculuk eğitiminin yanı sıra dans ve vokal eğitimi de aldı.
Okul yıllarında Türkçe, Fransızca ve İngilizce dillerinde, "Kral Oidipus", "Antigone", "Bir Yaz Gecesi Rüyası", "Lysistrata", "Faust (vol. I)", "Hugo Sistemi" ve "Ayrılma" adlı oyunlarla sahneye çıktı.