Mucize Doktor adlı dizi ile yıldızı parlayan Onur Tuna daha sonra bir çok dizide rol aldı. 36 yaşında oyuncu özellikle boyu ile dikkat çekiyor. 1,95 metre boyunda olan başarılı oyuncu şimdilerde magazin gündemini çalkalıyor. Aşk yaşadığı ortaya çıktı. İtiraf da direkt kendisinden geldi. Peki Onur Tuna Yasemin Yazıcı sevgili mi? Onur Tuna'nın sevgilisi kim? Yasemin Yazıcı kimdir, kaç yaşında, nereli?