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    • Magazin
    • 23.06.2022 00:46
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    • 23.06.2022 00:46
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    Survivor eleme adayı kim oldu? 22 Haziran Survivor DOKUNULMAZLIĞI kim kazandı?

    Her akşam heyecanla takip edilen Survivor 2022’de yine önemli bir oyun oynandı. Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ekranlarında her gün yayınlanan ve izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran yarışma programı Survivor bütün hızı ile devam ediyor. Dokunulmazlık oyunu bu akşam oynanacak ve kaybeden takımdan yeni eleme adayı çıkacaktı. Peki, 22 Haziran Survivor DOKUNULMAZLIĞI kim kazandı? Bu akşam eleme adayı kim oldu? Survivor kalan yarışmacılar...

    takvim.com.tr
    22 Haziran Survivor DOKUNULMAZLIĞI kim kazandı?

    Survivor 2022 finale doğru yaklaşırken parkurlar zorlaşıyor ve ödüller de büyüyor. 22 Haziran Çarşamba oynanan Survivor dokunulmazlık oyununda Nagihan Hikmet arasında büyük gerilimler yaşandı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı Survivor 1.dokunulmazlık oyununda galip gelen kişi kim oldu, eleme adayı kim oldu? İşte son gelişmeler!

    SURVİVOR BİRİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Haftanın ilk dokunulmazluk oyunu kıran kırana geçti. Oyunun ödülü ise lüks bir restoranda akşam yemeği. Ayrıca kazananlar ata binecek. Kazanan isim ve beraberinde seçtiği iki kişi, gittikleri yerde ata biniyor. Ardından golf araçları iile restorana gidiyor. Sonrasında; ezo gelin, içli köfte, kağıt kebabı, bulgur pilavı, sütlaçtan oluşan menünün keyfini sürüyor.

    Dokunulmazlık yarışında sistem de değişti. Yeni sisteme göre artık sıralama turlarında en iyi iki performans yarı finale yükselecek. Birinci tur, yarı final ve finalde de 4 yapan kazanacak. Kazanan ise yanında sadece iki kişiyi ödüle götürebilecek.

    En iyi performansı gösteren Nisa ve Batuhan direkt yarı finale yükseldi. Finale yükselenler ise Adem ile Batuhan oldu. 22 Haziran dokunulmazlık oyununun kazananı yendien Adem Kılıçcı!

        NAGİHAN-HİKMET ARASINDA GERGİN DAKİKALAR!

        İlk turda Hikmet'e karşı mücadele eden Nagihan, 4-0 mağlup oldu. Oyunun hemen ardından Hikmet'in ''Hak edene hak ettiğini vereceksin!'' sözlerinin ardından Nagihan, ''Anca kadın yenince sevinirsin zaten, kadına gücün yeter zaten senin.'' diyerek tepki göstermeye başladı ve devamında, ''Ben yapamadım, sen almadın. Bir de aldığı sayıyla övünüyor. Zavallısın sen zavallı. Kadın olarak ne yapıyorum burada. Nasıl yani kadına yakışır gibi yarışacağım burada? Survivor hayatım boyunca bana neler yaptın! Hakkımı helal etmiyorum.'' şeklinde konuştu.

        Survivor 1. dokunulmazlığı kim kazandı 22 Haziran eleme adayı ve dokunulmaz olan isim...
        Hikmet ise Nagihan'ın sözlerine karşılık, ''Kadına yakışır şekilde yarışmadın. Tebrik edeceksin. Nagihan ben kimseyi doldurmam. Yenilince böyle kötü konuşuyorsun. Hakkın yok bende.'' yanıtını verdi.
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