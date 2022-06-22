Survivor eleme adayı kim oldu? 22 Haziran Survivor DOKUNULMAZLIĞI kim kazandı?

Dokunulmazlık yarışında sistem de değişti. Yeni sisteme göre artık sıralama turlarında en iyi iki performans yarı finale yükselecek. Birinci tur, yarı final ve finalde de 4 yapan kazanacak. Kazanan ise yanında sadece iki kişiyi ödüle götürebilecek.

En iyi performansı gösteren Nisa ve Batuhan direkt yarı finale yükseldi. Finale yükselenler ise Adem ile Batuhan oldu. 22 Haziran dokunulmazlık oyununun kazananı yendien Adem Kılıçcı!