Hakan Ural ile birlikte Neler Oluyor Hayatta adlı program sunan Nur Tuğba Namlı hakkında sabah saatlerinden itibaren yoğun araştırma yapılmaya başlandı. Kanal D ekranlarında hafta içi yayınlanan magazin programının ünlü sunucusunun hamile olduğu öğrenildi. Gelen son dakika bilgisine göre ise Namlı koronavirüse yakalandı. Peki sağlık durumu nasıl? Nur Tuğba Namlı hamile mi? Neler Oluyor Hayatta sunucusu Nur Tuğba Namlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Nur Tuğba Namlı eşi kim? İşte çokça araştırılan soruların yanıtları...
NUR TUĞBA NAMLI HAMİLE Mİ?
Neler Oluyor Hayatta programının sevilen sunucusu Nur Tuğba Namlı 3. çocuğuna hamile. Hakan Ural partneri Nur Namlı'nın bebek haberini "Nur Tuğba hamile. Ailemize biri daha katılacak. Cinsiyeti ise erkek" sözleriyle duyurdu.
NUR TUĞBA NAMLI SAĞLIK DURUMU NASIL?
Bebek bekleyen Nur Tuğba Namlı'nın koronavirüse yakalandığını öğrenildi.
Sevenlerini korkutan ünlü sunucu sağlığıyla ilgili şu açıklamayı yaptı. "Herkese merhaba, bu fotoğrafı bugünkü yayından...Bilerek seçtim çünkü iyi olduğumu sizinle paylaşmak istedim. Bugün belimin ağrısı nedeniyle tedbiren yaptırmış olduğum Covid 19 testim pozitif çıktı.
Çok hafif semptomlarla geçiriyorum, sağlık durumum gayet iyi merak etmeyin. Hamilelikle birlikte bağışıklık sistemin olduğundan daha çabuk etkilendi sanırım. Hem ben hem bebeğim gayet iyiyiz. En kısa zamanda beraberiz. İyi dilekleriniz için şimdiden teşekkürler"
HAKAN URAL'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Hakan Ural partneri Nur Tuğba Namlı ile ilgili üzüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşım yaparak dile getirdi. Ural, "Sevgili mesai arkadaşım maalesef covid pozitif acil şifalar diliyorum. Kısa sürede negatif olup aramıza dönecek" açıklamasında bulundu.