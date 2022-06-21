NUR TUĞBA NAMLI KİMİNLE EVLİ, EŞİ KİM?

2015 yılından beri iş insanı Mustafa Banlı ile evli olan Nur Tuğba Namlı'nın bir kızı ve bir oğlu bulunuyor.

Nur Tuğba Namlı (evlilik öncesi soyadı: Algül; d. 15 Haziran 1983, Mersin), Türk sunucudur.

Balıkesir Üniversitesi mezunudur. Var Mısın Yok Musun yarışmasında keşfedildikten sonra Gülgûn Feyman'dan sunuculuk dersleri aldı. SKY Türk kanalında gece haber bülteni sunuculuğu yaptıktan sonra 18 Nisan 2011'de sunucu olarak NTV'ye transfer oldu. Kasım 2014'te, NTV'deki görevinden ayrılarak TV8'e transfer oldu. TV8'de yayınlanan Survivor Panorama adlı programın sunuculuğunu yaptı. Günümüzde Kanal D'de Hakan Ural ile birlikte Neler Oluyor Hayatta isimli programı sunmaktadır.