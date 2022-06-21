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    • Magazin
    • 21.06.2022 10:28
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    • 21.06.2022 10:28
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    Nur Tuğba Namlı hamile mi? Neler Oluyor Hayatta sunucusu Nur Tuğba Namlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Nur Tuğba Namlı eşi kim?

    Kanal D ekranlarında yayınlanan magazin programı Neler Oluyor Hayatta'nın ünlü sunucusu Nur Tuğba Namlı'dan müjdeli haber geldi. İki çocuk annesi olan Namlı'nın 3. bebek beklediği ortaya çıktı. Sevenleri hemen internet arama motorlarında detayları araştırmaya koyuldu. Peki Nur Tuğba Namlı hamile mi? Neler Oluyor Hayatta sunucusu Nur Tuğba Namlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Nur Tuğba Namlı eşi kim, kiminle evli?

    NUR TUĞBA NAMLI HAMİLE Mİ?

    Hakan Ural ile birlikte Neler Oluyor Hayatta adlı program sunan Nur Tuğba Namlı hakkında sabah saatlerinden itibaren yoğun araştırma yapılmaya başlandı. Kanal D ekranlarında hafta içi yayınlanan magazin programının ünlü sunucusunun hamile olduğu öğrenildi. Gelen son dakika bilgisine göre ise Namlı koronavirüse yakalandı. Peki sağlık durumu nasıl? Nur Tuğba Namlı hamile mi? Neler Oluyor Hayatta sunucusu Nur Tuğba Namlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Nur Tuğba Namlı eşi kim? İşte çokça araştırılan soruların yanıtları...

    NUR TUĞBA NAMLI HAMİLE Mİ?

    Neler Oluyor Hayatta programının sevilen sunucusu Nur Tuğba Namlı 3. çocuğuna hamile. Hakan Ural partneri Nur Namlı'nın bebek haberini "Nur Tuğba hamile. Ailemize biri daha katılacak. Cinsiyeti ise erkek" sözleriyle duyurdu.

    NUR TUĞBA NAMLI SAĞLIK DURUMU NASIL?

    Bebek bekleyen Nur Tuğba Namlı'nın koronavirüse yakalandığını öğrenildi.

    Sevenlerini korkutan ünlü sunucu sağlığıyla ilgili şu açıklamayı yaptı. "Herkese merhaba, bu fotoğrafı bugünkü yayından...Bilerek seçtim çünkü iyi olduğumu sizinle paylaşmak istedim. Bugün belimin ağrısı nedeniyle tedbiren yaptırmış olduğum Covid 19 testim pozitif çıktı.

    Çok hafif semptomlarla geçiriyorum, sağlık durumum gayet iyi merak etmeyin. Hamilelikle birlikte bağışıklık sistemin olduğundan daha çabuk etkilendi sanırım. Hem ben hem bebeğim gayet iyiyiz. En kısa zamanda beraberiz. İyi dilekleriniz için şimdiden teşekkürler"

    HAKAN URAL'DAN AÇIKLAMA GELDİ

    Hakan Ural partneri Nur Tuğba Namlı ile ilgili üzüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşım yaparak dile getirdi. Ural, "Sevgili mesai arkadaşım maalesef covid pozitif acil şifalar diliyorum. Kısa sürede negatif olup aramıza dönecek" açıklamasında bulundu.

        NUR TUĞBA NAMLI KİMİNLE EVLİ, EŞİ KİM?

        2015 yılından beri iş insanı Mustafa Banlı ile evli olan Nur Tuğba Namlı'nın bir kızı ve bir oğlu bulunuyor.

        Nur Tuğba Namlı (evlilik öncesi soyadı: Algül; d. 15 Haziran 1983, Mersin), Türk sunucudur.

        Balıkesir Üniversitesi mezunudur. Var Mısın Yok Musun yarışmasında keşfedildikten sonra Gülgûn Feyman'dan sunuculuk dersleri aldı. SKY Türk kanalında gece haber bülteni sunuculuğu yaptıktan sonra 18 Nisan 2011'de sunucu olarak NTV'ye transfer oldu. Kasım 2014'te, NTV'deki görevinden ayrılarak TV8'e transfer oldu. TV8'de yayınlanan Survivor Panorama adlı programın sunuculuğunu yaptı. Günümüzde Kanal D'de Hakan Ural ile birlikte Neler Oluyor Hayatta isimli programı sunmaktadır.
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        Balkan Ninnisi
        Haberler Magazin Nur Tuğba Namlı hamile mi? Neler Oluyor Hayatta sunucusu Nur Tuğba Namlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Nur Tuğba Namlı eşi kim?
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