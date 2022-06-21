Masumlar Apartmanı Hasibe, Açelya Devrim Yılhan’ı bile hasta etti! Mezarında bile çocuklarını rahat bırakmıyordu! İşte yeni işi...

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi 71. bölümüyle final yaptı. Kadrosunda Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Açelya Devrim Yılhan gibi başarılı oyuncuların yer aldığı fenomen dizi geçmişte yaşadıkları travmalar nedeniyle yıllar sonra bile yollarına devam etmekte zorluk çeken 4 kardeşin hayat hikayesini konu ediniyor. Özellikle Açelya Devrim Yılhan'ın oynadığı rol seyirciye her sahnede saç baş yoldurttu. Ölen Hasibe'nin mezarında bile çocuklarına musallat olması herkesi çıldırttı. Başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken Açelya Devrim Yılhan dizi final yaptıktan sonra bile kendisine gelemedi.
Dizide izleyicilerin psikolojilerini sarsan Hasibe karakteri Safiye'nin hayatından çıkmamış ve birçok sahnede de ünlü oyuncu zorlu bir süreç yaşamıştı. Masumlar Apartmanı dizisi ikinci sezonu ile yayın hayatını noktaladı. 71 bölüm süren yapımdan sonra dinlenmek isteyen Açelya Devrim Yılhan, bu süreçte çok yorulduğunu kabul etti.
Oyuncu, "Bütün ekip çok yorulduk iki sezon boyunca. Bu kadar özel insanlar nasıl bir araya geldi? İşte oluyor bazen. Artık tatil yapacağım, yeni projelerim olacak" diye konuştu.
Dizinin kendisine birçok şey kattığını anlatan oyuncu, kariyer anlamında çok şey öğrendiğini anlattı. Şahane bir ekip ile çalıştığını ve çok güzel arkadaşlıklar kazandığını belirten oyuncu, ayrıca şu bilgileri verdi:
"Çok mutluyum. Benim hayatımın en özel işlerinden birisi oldu; Masumlar Apartmanı. Çok zor sahneler çektikten sonra psikolojinin bozulduğu zamanlar oluyor. Ama çok etkisinde kalmak gibi bir durum söz konusu olmadı."
Alçelya Devrim Yılhan, dizi gibi tiyatro faaliyetlerinin de bittiğini belirtti. Yeni sezonda proje konusunda net bir durumun olmadığını ama bazı teklifler aldığını anlatan oyuncu, izleyicilerden gelen tepkilerden de bahsetti.