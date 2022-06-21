Masumlar Apartmanı Hasibe, Açelya Devrim Yılhan’ı bile hasta etti! Mezarında bile çocuklarını rahat bırakmıyordu! İşte yeni işi...

Dizinin kendisine birçok şey kattığını anlatan oyuncu, kariyer anlamında çok şey öğrendiğini anlattı. Şahane bir ekip ile çalıştığını ve çok güzel arkadaşlıklar kazandığını belirten oyuncu, ayrıca şu bilgileri verdi:

"Çok mutluyum. Benim hayatımın en özel işlerinden birisi oldu; Masumlar Apartmanı. Çok zor sahneler çektikten sonra psikolojinin bozulduğu zamanlar oluyor. Ama çok etkisinde kalmak gibi bir durum söz konusu olmadı."

Alçelya Devrim Yılhan, dizi gibi tiyatro faaliyetlerinin de bittiğini belirtti. Yeni sezonda proje konusunda net bir durumun olmadığını ama bazı teklifler aldığını anlatan oyuncu, izleyicilerden gelen tepkilerden de bahsetti.