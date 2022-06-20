Müge Anlı annesi, kızı kim? Müge Anlı biyografisi ve hayatı! İşte ünlü sunucu hakkında tüm merak edilenler...

Müüge Anlı bugün canlı yayında verdiği evlilik habeirnin ardından oldukça konşulan isimler arasında yer aldı. Bu nedenle ünlü sunucu hakkında birçok detay merak eidliyor. Peki, Müge Anlı annesi kim? Müge Anlı nereli? Müge Anlı kızı kim? İşte merak edilenler...
MÜGE ANLI KİMDİR?
Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Lisans eğitiminin ardından akademik kariyerine devam etmek isteyen Anlı, Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yaptı. Müge Anlı sunduğu programda 6 Üniversite bitirdiğini dile getirmişti.
Televizyon kariyerine Magazin programıyla başlayan ünlü sunucu, Magazin camiasının bilindik ismi Şenay Düdek ile birlikte Dobra Dobra programının sunuculuğunu üstlenmişti. Magazin programında başarılı olan Müge Anlı, programın ikinci sezonunda ise Pakize Suda ile birlikte çalıştı.