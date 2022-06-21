Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 21 Haziran Salı Survivor eleme adayı kim oldu? Bu hafta kim elendi, kim gitti?

Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor 3. eleme adayı kim oldu? Soruları merak edilerek araştırılmaya başlandı. TV 8 ekranlarında büyük bir ilgiyle takip edilen Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Kıran kırana geçen mücadelede son ana kadar yarışmacılar mücadele ederek oyunu kazanmaya çalıştı. Programı ekranları başında takip edemeyen izleyiciler ise mücadeleyi kimin kazandığını öğrenmek istiyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 21 Haziran eleme adayı kim oldu?