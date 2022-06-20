Zeliha Kendirci: "Dilber Ay benim için 'bu kızı bana getirin' demiş"

Kendirci, Dilber Ay ile geçmişte yaşadığı ilginç anıyı da anlattı: Yarışmaya katıldıktan sonra bir ahbabımız Dilber Ay'a sesimi dinletmiş. O da o zamanlar televizyonda program yapacakmış. Sesimi dinledikten sonra "Bana bu kızı getirin, bu kızla program yapmak istiyorum" demiş. Ama kısmet olmadı. Dilber Ay'ın gençliğini oynama teklifi geldiğinde de çok şaşırdım.

Nasılsın? Neler yapıyorsun?

İyiyim teşekkür ederim. Sezen Aksu'dan Onursuz Olabilir Aşk çıktı yakın zamanda. Çok sevdiğim bir parça. Onun heyecanını yaşıyorum hala. Diğer yandan abim Şahin Kendirci ile yeni şarkılar peşindeyiz. Ne yapalım diye düşünüyoruz. Bu defa slowdan çıkıp yaz şarkısı çıkarmak istiyoruz. Arayış içindeyiz. Tatlı yoğunluklarımız var.

Peki, Şahin ile düet mi gelecek?

Tekli de olacak düet de olacak. Sürpriz.

"Sezen Aksu, seslendirdiğim şarkısını çok beğenmiş"

Onursuz Olabilir Aşk'a gelen tepkiler nasıl? Nasıl karar verdin seslendirmeye? Sezen Aksu ile iletişime geçme şansın oldu mu?

Aslında hiç ortada yoktu bu şarkıyı seslendirmek. Aranjörümüz Suat abi, "bu şarkı senin sesine yakışabilir" dedi. Ben evde bir kayıt alıp yolladım. "Gel demosunu yapalım" dedi. Şarkıyı dönüştürüp arabeske yakınlaştırdık. Şarkının sonlarında bir vuruş yaptım. Abimle Suat abinin birbirine baktığını yakaladım. Sonrasında emin oldum. "Bu şarkıyı yapalım" dedim. Sezen ablayla iletişimim olmadı. Ama duymuş şarkıyı ve beğenmiş.

Albüm yapma fikri var mı? Yoksa single çıkararak sık sık dinleyiciyle buluşmayı mı düşünüyorsun?

İkisi de olabilir. Her an her şey gelişebiliyor.

Artık YouTube önemli bir mecra müzisyenler, müzikle uğraşanlar için. Sen de bu platform üzerinden bir şeyler yapmayı düşünüyor musun?

Kesinlikle isterim. Ama zamanı var. Şarkılarımı biriktirdikten sonra YouTube'ta akustik performanslarıma başlarım diye düşünüyorum.