Survivor'da finale kısa bir süre kala şampiyonluk hayaline veda eden isim 2017 Survivor'ının şampiyonu Ogeday Girişken oldu.

Survivor'da ödül oyununu kazanan kişi henüz belli olmadı. Kazanan kişi açıklandığında haberimizigüncelleyeceğiz.

20 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Bu akşam eleme adayı kim oldu? 20 Haziran Survivor Batuhan elendi mi