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Haberler Magazin Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu evleniyor! Yargı'nın yıldızları hayranlarını havalara uçurdu! Biri kuğu gibi süzüldü diğeri göz kamaştırdı

Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu evleniyor! Yargı'nın yıldızları hayranlarını havalara uçurdu! Biri kuğu gibi süzüldü diğeri göz kamaştırdı

Yargı'nın yıldızları Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu evleniyor! Gelinliğin içinde kuğu gibi süzülen Pınar ile yakışıklı damat Kaan'a bakın! Heyecan ve aşk dolu sahneleri ile ekran başına kilitleyen Yargı dizisinin başrol birbirine çok yakıştırılan ve zaman zaman aşk iddiaları ile gündeme gelen partnerleri Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'i görenler yorum yağmuruna tuttu. İşte Yargı dizisi sezon finaline damga vuracak sahnelerden kareler...

27.05.2022 17:03 - Son Güncelleme: 27.05.2022 17:16
Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu evleniyor! Yargı’nın yıldızları hayranlarını havalara uçurdu! Biri kuğu gibi süzüldü diğeri göz kamaştırdı

PINAR KUĞU GİBİ SÜZÜLDÜ KAAN YAKIŞIKLILIĞINI KONUŞTURDU

Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu evleniyor! Yargı'nın yıldızları hayranlarını havalara uçurdu! Biri kuğu gibi süzüldü diğeri göz kamaştırdı.

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Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu evleniyor! Yargı’nın yıldızları hayranlarını havalara uçurdu! Biri kuğu gibi süzüldü diğeri göz kamaştırdı

Yargı'nın sezon finali, 29 Mayıs Pazar akşamı seyirciyle buluşacak. Sezon finaline günler kala bölümden yayınlanan ilk tanıtım, izleyicinin yüzünde tebessüm yarattı.

Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu evleniyor! Yargı’nın yıldızları hayranlarını havalara uçurdu! Biri kuğu gibi süzüldü diğeri göz kamaştırdı

Ilgaz'ı (Kaan Urgancıoğlu) tatil yolunda, arabası bozulmuş bahanesi ile yakalayan Ceylin'den (Pınar Deniz), "Bensiz tatile çıkmak?" sorusu geliyor. "Yalnız benimle tatile gitmenin bedeli biraz ağır olur" cevabı üzerine ikili arasında duygusal anlar yaşanacak.

Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu evleniyor! Yargı’nın yıldızları hayranlarını havalara uçurdu! Biri kuğu gibi süzüldü diğeri göz kamaştırdı

Ardından gerçekleşen Ilgaz ve Ceylin'in (Pınar Deniz) düğününe herkes davetli olacak. İkilinin barıştığı anların ekrana geldiği tanıtımda, izleyici gördüğü düğün sahneleri ile sevilen partnerleri yorum yağmuruna tuttu.

Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu evleniyor! Yargı’nın yıldızları hayranlarını havalara uçurdu! Biri kuğu gibi süzüldü diğeri göz kamaştırdı

Pınar Deniz'in gelinlik içindeki güzelliği ve yakışıklı damat Kaan Urgancıoğlu kısa sürede gündem oldu.

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