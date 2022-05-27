Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu evleniyor! Yargı'nın yıldızları hayranlarını havalara uçurdu! Biri kuğu gibi süzüldü diğeri göz kamaştırdı
Yargı'nın yıldızları Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu evleniyor! Gelinliğin içinde kuğu gibi süzülen Pınar ile yakışıklı damat Kaan'a bakın! Heyecan ve aşk dolu sahneleri ile ekran başına kilitleyen Yargı dizisinin başrol birbirine çok yakıştırılan ve zaman zaman aşk iddiaları ile gündeme gelen partnerleri Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'i görenler yorum yağmuruna tuttu. İşte Yargı dizisi sezon finaline damga vuracak sahnelerden kareler...
PINAR KUĞU GİBİ SÜZÜLDÜ KAAN YAKIŞIKLILIĞINI KONUŞTURDU
Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu evleniyor! Yargı'nın yıldızları hayranlarını havalara uçurdu! Biri kuğu gibi süzüldü diğeri göz kamaştırdı.
Yargı'nın sezon finali, 29 Mayıs Pazar akşamı seyirciyle buluşacak. Sezon finaline günler kala bölümden yayınlanan ilk tanıtım, izleyicinin yüzünde tebessüm yarattı.
Ilgaz'ı (Kaan Urgancıoğlu) tatil yolunda, arabası bozulmuş bahanesi ile yakalayan Ceylin'den (Pınar Deniz), "Bensiz tatile çıkmak?" sorusu geliyor. "Yalnız benimle tatile gitmenin bedeli biraz ağır olur" cevabı üzerine ikili arasında duygusal anlar yaşanacak.
Ardından gerçekleşen Ilgaz ve Ceylin'in (Pınar Deniz) düğününe herkes davetli olacak. İkilinin barıştığı anların ekrana geldiği tanıtımda, izleyici gördüğü düğün sahneleri ile sevilen partnerleri yorum yağmuruna tuttu.
Pınar Deniz'in gelinlik içindeki güzelliği ve yakışıklı damat Kaan Urgancıoğlu kısa sürede gündem oldu.