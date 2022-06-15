SON DAKİKA: Ünlülerin menajeri Murat Kankılıç oyuncu kardeşini darp etti! 'Sende hiç mi şeref yok?' deyip kırık ayna ile...

Ünlülerin menajeri Murat Kankılıç oyuncu kardeşini darp etti! Tuğba Ekinci, Niran Ünsal, Hilal Cebeci gibi ünlü isimlerin menajerliğini üstlenen Murat Kankılıç çıkan bir kavga üzerine oyunculuk yapan kız kardeşi Pınar Kankılıç'ı darp etti. Olay geçtiğimiz gün İstanbul Beşiktaş'ta meydana geldi. Oyuncu Pınar Kankılıç, menajer ağabeyi Murat Kankılıç'ın sevgilisini ailesine yakıştırmadığı iddiasıyla kabul etmiyor ve ağabeyine bu konuda sitem ediyordu.
OYUNCU KARDEŞTEN MENAJER AĞABEYE SERT MESAJ
Yine iddiaya göre, Murat Kankılıç'ın kız arkadaşı ailesine hakaretler savuruyor, hatta kuzenlerinin telefonunda buna ilişkin mesajlar atıyordu.
Pınar Kankılıç bunun üzerine ağabeyi Murat Kankılıç'a, 'Sende hiç mi gurur yok, şeref yok? Bu kadar mesajlara miden bulanmıyor mu? Madem ki o kızın yanındasın bizi hayatından çıkar ve bu eve gelme' şeklinde mesaj gönderdi. Mesaj üzerine Murat Kankılıç öfkelenerek, kardeşine hakaret içerikli bir mesaj gönderdi. İkili arasında bir süre mesaj üzerinden tartışma yaşandı.
EVE GELİP CAMLA KARDEŞİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ
İlerleyen saatelerde kardeşinin ikametine gelen Murat Kankılıç, iddiaya göre duvarda asılı bulunan aynayı kırarak bir parçasını eline alarak, Pınar'ın üzerine yürüdü. Aynı evde bulunan kuzenleri, ikilinin arasına girerek kavgayı engellemeye çalıştı ancak öfkeli menajer elindeki cam parçasını bırakarak kardeşinin boğazını sıkmaya devam etti. Kavga kuzenlerinin araya girmesiyle sonlandı.