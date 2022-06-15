SON DAKİKA: Ünlülerin menajeri Murat Kankılıç oyuncu kardeşini darp etti! 'Sende hiç mi şeref yok?' deyip kırık ayna ile...

OYUNCU KARDEŞTEN MENAJER AĞABEYE SERT MESAJ

Yine iddiaya göre, Murat Kankılıç'ın kız arkadaşı ailesine hakaretler savuruyor, hatta kuzenlerinin telefonunda buna ilişkin mesajlar atıyordu.

Pınar Kankılıç bunun üzerine ağabeyi Murat Kankılıç'a, 'Sende hiç mi gurur yok, şeref yok? Bu kadar mesajlara miden bulanmıyor mu? Madem ki o kızın yanındasın bizi hayatından çıkar ve bu eve gelme' şeklinde mesaj gönderdi. Mesaj üzerine Murat Kankılıç öfkelenerek, kardeşine hakaret içerikli bir mesaj gönderdi. İkili arasında bir süre mesaj üzerinden tartışma yaşandı.