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    • Magazin
    • 14.06.2022 13:45
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    • 14.06.2022 13:45
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    SON DAKİKA: Müge ve Gülşen’e hakaret etmişti... Yeşim Salkım'ın cezası belli oldu!

    Magazin yorumcuları Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel, geçtiğimiz yıllarda Ece Erken'in o dönem sevgilisi olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun aracına zarar verdiği görüntüleri ekrana taşımıştı. Sonrasında Yeşim Salkım'ın ilgili programa yönelik söylediği iddia edilen 'Müdire hanım kılıklı, yandaş', 'Hayatımda sizin kadar satılık insan tanımadım' sözleri üzerine Salkım'a hakaret suçundan ceza davası açılmıştı. Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'e “İki müdüre hanım kılıklı, yandaş” diyen şarkıcı Yeşim Salkım’ın cezası belli oldu.

    Yeşim Salkım’ın cezası belli oldu!

    Magazin yorumcuları Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel, geçtiğimiz yıllarda Ece Erken'in o dönem sevgilisi olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun aracına zarar verdiği görüntüleri ekrana taşımıştı. Sonrasında Yeşim Salkım'ın ilgili programa yönelik söylediği iddia edilen 'Müdire hanım kılıklı, yandaş', 'Hayatımda sizin kadar satılık insan tanımadım' sözleri üzerine Salkım'a hakaret suçundan ceza davası açılmıştı. Sabah'ın haberine göre; İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki hakaret suçundan yargılanan Yeşim Salkım duruşmaya katıldı. Duruşmada müşteki Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'i avukatları Emek Emre temsil etti.

    "GENELLEME YAPMIŞTIM"
    Duruşmada savunma yapan Yeşim Salkım, "Ben genelleme yapmıştım aslında. Söz konusu videodaki paylaşımı bütün magazin muhabirleri ve bunların başındaki müdürleri için söylemiştim. Yalnızca müştekilere yönelik yaptığım bir paylaşım değildi. Suçlamayı kabul etmiyorum. Ayrıca söylediğim kelime latin kökenlidir. Bütün magazincilerin öyle olduğunu düşündüğüm için o kelimeyi kullandım" diye konuştu.


    "İKİ MÜDÜRE HANIM KILIKLI"
    Şikayetçi Müge ve Gülşen'in avukatı Emek Emre, sanığın ifadelerinin cezadan kurtulmaya yönelik olduğunu söyleyerek "Bilirkişi raporuna baktığımız zaman, videonun başında 'iki tane müdüre hanım kılıklılar' diyerek müvekkillerimizden bahsetmiştir. Bu durum herkes tarafından algılanabilir neticededir. Şikayetimiz devam etmektedir" dedi.

        MÜTALAADA 4 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ
        Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanık Yeşim Salkım'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gülşen ve Müge'yi kast ederek hakaret içerikli sözleri nedeniyle "Zincirleme şekilde hakaret" suçundan 3 ay 22 günden 4 yıl 4 aya kadar cezalandırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı Yeşim Salkım genelleme yaptığını ve beraatını talep ettiğini söyledi. Şikayetçi avukatı Emek Emre ise mütalaa doğrultusunda Yeşim Salkım'ın cezalandırılmasını istedi.


        SALKIM'A 5 BİN LİRA ADLİ PARA CEZASI
        Mahkeme sanık Yeşim Salkım'a "Hakaret" suçundan 109 gün karşılığında 5 bin 450 lira adli para cezasına hükmetti. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına yer olmadığına da karar verdi.

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        Haberler Magazin SON DAKİKA: Müge ve Gülşen’e hakaret etmişti... Yeşim Salkım'ın cezası belli oldu!
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